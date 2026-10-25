Ministerio de Educación informa sobre inicio de sesiones docentes en todos los niveles educativos

Las instituciones educativas de la Educación General compartirán con las familias los detalles correspondientes a este ajuste, así como las decisiones que se adopten para garantizar la organización del proceso docente educativo y el cumplimiento del calendario escolar.

Se orienta a las direcciones de las instituciones educativas informar oportunamente a estudiantes, familias y trabajadores, y mantener la atención requerida para el desarrollo normal de las actividades.

Ministerio de Educación de la República de Cuba

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