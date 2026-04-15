Las universidades también apuestan por la eficiencia energética (+Audio)

En el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de la Revolución, participaron miembros del Grupo Nacional de Universidades para las Fuentes Renovables de Energía y la Eficiencia Energética, un equipo creado en el 2019, que está integrado por profesionales de 11 centros de altos estudios de todo el país.

El coordinador de este Grupo, el Doctor en Ciencias Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, explicó algunas de las propuestas relacionadas con el biogás, la caña de azúcar y la biomasa forestal, las que tienen como objetivo convertir las líneas de investigación de las universidades en innovaciones que resuelvan problemas concretos de la economía del país, específicamente en el proceso de la transición energética.

“Teniendo en cuenta la situación que tiene el país hoy, bajo el bloqueo energético, discutimos asuntos fundamentales que creemos que pueden ayudar, en un corto plazo, a resolver muchos problemas desde el punto de vista energético”, explicó el experto a los periodistas del equipo de Comunicación de la Presidencia.

En ese sentido, precisó que “hay varios proyectos de biogás que están en fase de terminación, y se pueden terminar valorizando y teniendo un impacto en la economía del lugar donde están emplazados. Uno de ellos es el proyecto con la producción de biometano para el transporte del municipio matancero de Martí”.

“El otro asunto es la biomasa forestal y el aprovechamiento de todos los residuos de biomasa forestal que se generan en los diferentes procesos de silvicultura; desde la poda, el aserrado de la madera, o sea, durante todos esos procesos se producen una cantidad de desechos con un valor energético considerable”, apuntó.

Al importante rol que desempeña este Grupo de Trabajo, en las circunstancias actuales que vive Cuba, se refirió el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

El titular del sector subrayó que “necesitamos que sean las universidades las pioneras en esto; porque la transición energética es un tema de cambio de cultura”.

Para generalizar estas prácticas se requiere un elemento articulador de todas las iniciativas. Es un asunto de ciencia, tecnología e innovación donde es imprescindible la integración, subrayó el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz.

“Hay que integrarse con todos los que necesitan implementar todas estas cosas, con provincias, municipios, organismos y sistemas empresariales”, señaló.

En los minutos finales del provechoso intercambio, el mandatario cubano valoró que este encuentro abre las visiones de las cosas que se deben hacer, donde una de las prioridades -resaltó- es la integración.

“Hay muchas experiencias, hay mucho conocimiento muy situado; sin embargo, no hemos sido capaces de generalizar las experiencias”, acotó el Jefe de Estado.

Más adelante ratificó que hoy las dos prioridades son la producción de alimentos y la energía; y ambos están íntimamente relacionados -reflexionó–, por lo que llamó a quienes participan en este proyecto a, en el menor tiempo posible, integrar todas estas iniciativas.

Las investigaciones desarrolladas en las universidades cubanas, pilares en la ciencia y la innovación, son fundamentales para apoyar el proceso de transición energética en Cuba.

Durante una jornada que marcó el inicio de futuras sesiones de trabajo, se debatieron propuestas para el aprovechamiento de recursos y tecnologías disponibles, en el complejo escenario que atraviesa el país.

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