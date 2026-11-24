Ante la partida física de quien fuera un revolucionario cabal, el primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó sus condolencias a nombre del pueblo cubano.

«A familiares, amigos y compañeros del Comandante del Ejército Rebelde Delio Gómez Ochoa expresamos nuestras más sentidas condolencias por su fallecimiento hoy a los 97 años», escribió el Jefe de Estado en su cuenta en X.

A familiares, amigos y compañeros del Comandante del Ejército Rebelde Delio Gómez Ochoa expresamos nuestras más sentidas condolencias por su fallecimiento hoy a los 97 años. 1/2 https://t.co/K4pLrU6VdA — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 24, 2026

En su mensaje, el mandatario cubano resaltó su trayectoria revolucionaria al señalar que Gómez Ochoa fue combatiente de la Sierra Maestra junto a Fidel, jefe del IV Frente Simón Bolívar y sobreviviente de la lucha armada contra la dictadura de Trujillo.

«Él es de las figuras que unen para siempre la historia de Cuba y República Dominicana», subrayó Díaz-Canel.

En la propia red social el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo Hernández, también expresó sus condolencias a familiares, amigos y demás personas allegadas al Comandante del Ejército Rebelde Delio Gómez Ochoa, quien fuera un símbolo de unidad entre los pueblos de Cuba y Dominicana.

De acuerdo con la Agencia Prensa Latina Gómez Ochoa, nacido el 16 de septiembre de 1929 en Holguín, fue uno de los protagonistas de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizadas en junio de 1959 para derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

Sobreviviente de aquella acción, sufrió persecución, prisión y torturas en la cárcel clandestina de La 40. Liberado en junio de 1961, regresó a Cuba, pero nunca se desvinculó de la tierra que consideraba su segunda patria.

Sus últimas visitas a República Dominicana, en junio de 2024, 2025 y 2026, estuvieron marcadas por homenajes.