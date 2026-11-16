La Habana celebra sus 507 años entre historia y tradiciones

La villa de San Cristóbal de La Habana festeja este 16 de noviembre su aniversario 507 con varias actividades como la tradicional vuelta a la ceiba, ceremonia que congrega a habaneros y visitantes de esta urbe para pedir sobre todo salud y prosperidad.

El ritual comienza justo a la media noche, cuando los niños del centro histórico habanero en un acto simbólico trasladan las mazas del cabildo, desde el Palacio de los Capitanes Generales hasta el Templete, donde se ubica una gran ceiba para darle tres vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj, echar unas monedas y pedir deseos.

Fue allí, en el Templete, donde se celebró la primera misa y el primer cabildo en 1519, actos que dieron fe de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

Para darle la tres vueltas a la ceiba, los habaneros acuden a las inmediaciones del lugar desde la jornada precedente y hacen largas filas para acceder al Templete, monumento de estilo neoclásico situado en la Plaza de Armas.

La leyenda describe que girar alrededor del árbol sagrado en la tradición yoruba, tocarlo, abrazarlo y hasta besarlo atrae la prosperidad y según estudiosos, constituye una de las más arraigadas tradiciones habaneras “por el marcado sincretismo impuesto tras el encuentro entre las culturas españolas y africanas”.

Golpeada por una crisis económica y social sin precedentes, acrecentadas desde enero, que afecta la vida cotidiana de los cubanos a causa de las sanciones del actual gobierno estadounidense, La Habana y sus autoridades lograron para la ocasión la reapertura de sitios museológicos y la rehabilitación de espacios patrimoniales.

En el Convento de San Francisco de Asís, ubicado en la Plaza homónima, reabre en esta jornada su Museo de Arte Sacro, así como la Sala de colecciones de África y su diáspora en la casa que dedicada espacios a la cultura de este continente, en la calle Mercaderes.

Completa el programa de actividades la apertura en el Museo de la Ciudad de la exposición Cimientos de Lealtad, una mirada gráfica a la obra fundacional del fallecido historiador Eusebio Leal, principal artífice de la restauración del centro histórico habanero, galardonado por la Unesco en 1982 Patrimonio de la Humanidad.

A 507 años de su fundación, La Habana celebra entre ceremonias centenarias, reaperturas de centros culturales y proyectos de restauración, mientras enfrenta los retos económicos y sociales que marcan hoy la vida de sus habitantes.