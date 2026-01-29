La Guiteras sale de mantenimiento por unos 4 días

Rubén Campos Olmo, director general de la unidad, explicó que el propósito de la parada es disminuir el consumo de agua asociado al recalentador de alta temperatura, ya muy debilitado por exceso de explotación.

Con dicha intervención pretenden además mejorar los indicadores de eficiencia e incrementar la generación.

También se proponen limpiar los calentadores de aire regenerativo y de 22 válvulas, así como la reparación del sistema eléctrico y la automática.

En total, precisó, las acciones correctivas a ejecutar suman más de 500, para lo cual disponen de los aseguramientos necesarios y la fuerza técnica, tanto de la propia planta como de apoyo de otras unidades del país, aseguró Leonardo La O Quiala, director Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas del distrito de Matanzas.

Desde su fundación, hace ya más de tres décadas, la CTE Antonio Guiteras ha quemado más de 10 millones de toneladas de crudo nacional con indicadores de eficiencia.

Sostuvo Campos Olmo que para mediados del próximo mes de marzo está previsto un mantenimiento de 25 días con la intención de mejorar la permanencia en línea y la confiabilidad de la planta.

La reparación capital, dijo, tiene fecha para el mes de septiembre.