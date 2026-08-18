La Defensa Civil y el CENAIS desmienten alerta de sismo en el país

El doctor Enrique Arango, jefe de investigaciones del CENAIS, aseguró que la red de sismología nacional no detectó evento sísmico alguno en el horario señalado. En ese sentido, calificó como “totalmente falsa” la alerta que llegó a algunos teléfonos móviles y que generó confusión entre la población.

Las autoridades del centro llaman a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar la difusión de mensajes no verificados, con el fin de no crear falsas expectativas ni generar pánico innecesario.

«Ante cualquier evento real, nuestros sistemas y canales oficiales activarán los protocolos correspondientes de manera oportuna», puntualizó Arango.

Alerta sísmica recibida en teléfonos no correspondió a un terremoto en Cuba

Numerosos usuarios en Cuba recibieron durante la tarde de este martes 18 de agosto una alerta de seguridad relacionada con un supuesto evento sísmico. La notificación generó preocupación entre la población y llevó a algunas personas a abandonar de manera preventiva determinados inmuebles.

Sin embargo, no ocurrió ningún terremoto en Cuba durante esas horas, según confirmó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS).

En comunicación con el Dr. C. Enrique Arango, jefe de Investigaciones del CENAIS, el especialista explicó que la red de estaciones sismológicas del país no detectó ningún evento sísmico en horas de la tarde de este martes.

Por tanto, la alerta recibida en los teléfonos no correspondió a un sismo registrado por la red sismológica cubana.

¿Por qué pudo llegar una alerta si no hubo un terremoto?

Una posible explicación está relacionada con el funcionamiento del sistema de alertas sísmicas de Google para teléfonos Android.

Este sistema utiliza los acelerómetros incorporados en los dispositivos móviles para detectar movimientos que puedan presentar características compatibles con un terremoto. Cuando recibe información de numerosos teléfonos que parecen experimentar simultáneamente un movimiento similar, puede estimar que está ocurriendo un evento sísmico y enviar una advertencia a los usuarios de una determinada zona.

El mecanismo está diseñado para proporcionar una alerta con rapidez, incluso antes de que las redes sismológicas tradicionales hayan procesado completamente un evento. Sin embargo, una detección automática no equivale por sí misma a la confirmación de un terremoto.

En determinadas circunstancias, movimientos que no tienen origen sísmico pueden ser interpretados por un sistema automatizado como señales compatibles con un temblor. También pueden producirse errores en la estimación de la ubicación o magnitud del supuesto evento.

En el caso ocurrido este martes en Cuba, no existe confirmación del CENAIS de que haya ocurrido un movimiento telúrico que explique las alertas recibidas. Tampoco debe confundirse la notificación de Google con un reporte oficial de la red sismológica nacional.

CENAIS llama a consultar fuentes oficiales

Ante la preocupación generada por las notificaciones, las autoridades del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas llamaron a la población a informarse a través de los canales de comunicación pertinentes y evitar la difusión de mensajes no confirmados.

El llamado resulta especialmente importante ante situaciones en las que una alerta automática puede propagarse rápidamente entre usuarios de teléfonos móviles y redes sociales, aun cuando posteriormente no sea confirmada por las instituciones encargadas del monitoreo sísmico.

El CENAIS mantiene de manera permanente la vigilancia de la actividad sísmica en el territorio nacional mediante su red de estaciones. Cualquier evento registrado y confirmado será comunicado oportunamente por las vías oficiales.

Por el momento, el mensaje para la población es claro: la alerta recibida este martes en numerosos teléfonos no significa que haya ocurrido un terremoto en Cuba. La red del CENAIS no detectó ningún evento sísmico durante la tarde del 18 de agosto.