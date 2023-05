Inician jornadas de preparación previas a la Segunda Sesión Extraordinaria del Parlamento cubano

La preparación del día de hoy, en el seno de un Parlamento con un 64 % de nuevos diputados, comenzó con una conferencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP y del Consejo de Estado.

Al intervenir, el también miembro del Buró Político destacó las particularidades del sistema de trabajo parlamentario, incluido los retos de la presente legislatura y el perfeccionamiento del sistema del Poder Popular, donde es fundamental el vínculo directo con los municipios.

Ello implica, resaltó, emplear métodos de trabajo participativos con el propósito de mantener a todos los niveles el vínculo directo con los municipios y su gente, además de conocer las opiniones del pueblo.

Recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cuando precisó que el diputado es líder político, no puede olvidar el municipio o distrito que lo eligió, y siempre debe actuar con apego a la verdad, sin promesas y consciente del papel dentro y fuera de la Asamblea.

Asimismo, deben discutir los temas con profundidad sin limitar el ejercicio del criterio, ejerciendo este con respeto; acotando que desde la heterogeneidad y pluralidad de la composición y la diversidad de visiones, se adoptarán las mejores decisiones.

En la sesión de trabajo se abordarán otros temas como el diseño constitucional del Estado cubano y elementos de la Carta Magna, las leyes que norman el funcionamiento de las diferentes estructuras del Poder Popular, así como las características del ejercicio legislativo.

ALCANZAR EL VERDADERO PERFECCIONAMIENTO DEL PODER POPULAR

Una actualización sobre el sistema de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los retos en la presente Legislatura y el papel de los diputados centró, entre otros temas, la conferencia impartida por el miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento y del Consejo de Estado, en las jornadas de preparación a los diputados, previo a la segunda sesión extraordinaria de este de este órgano legislativo.

«A los diputados nos corresponde desarrollar labores intensas, para alcanzar el verdadero perfeccionamiento del Poder Popular, enmarcado en el complejo escenario económico y social que vive el país», precisó.

Destacó que ello demanda un desempeño con acierto y cumplir con efectividad las funciones; por ello, para poder legislar con calidad y desarrollar acciones de estudio y de control, se requiere estar preparados, informados, actualizados y con constante retroalimentación.

Instó a emplear métodos de trabajo participativos y ejercer, a su vez, el control popular sin suplantar las funciones que corresponden a las administraciones y al propio gobierno.

Lazo Hernández señaló que el sistema de preparación que se ha concebido para la Legislatura, incorporan acciones en las comisiones de trabajo, en los territorios, y en dependencia de las funciones, actividades y temas que correspondan desarrollar a la Asamblea, al Consejo de Estado o sus comisiones.

«Se estimula, por ser una necesidad, la autopreparación permanente. Especialmente el estudio de la conceptualización del modelo económico y social cubano, los Lineamientos y el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, documentos que fueron aprobados por el 8vo. Congreso del Partido y respaldados por la Asamblea, a los que nos corresponde continuar dando seguimiento y control a su implementación y cumplimiento», agregó.

SISTEMA DE TRABAJO EN LA X LEGISLATURA

El presidente del Parlamento cubano resaltó que el sistema de trabajo para esta X Legislatura se sustenta en el ejercicio de la dirección colectiva y en estrecha relación con la ciudadanía, con los delegados de circunscripción como sus representantes, en las asambleas municipales, sus comisiones permanentes y los consejos populares.

Precisó que para contribuir a perfeccionar el funcionamiento de la Asamblea Nacional se debe lograr la más amplia participación popular en la toma de decisiones, tanto en el ejercicio legislativo, como en los estudios y acciones de control que por diferentes vías se realicen, incluidas las rendiciones de cuenta y la alta fiscalización.

La ANPP, como órgano supremo del Poder del Estado, –dijo–representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. Es el único órgano con facultad constituyente y legislativa y tiene además reconocidas en la Constitución y la Ley el ejercicio del control, incluidas la Rendición de Cuenta y la alta fiscalización.

Añadió que el desarrollo anual de las dos sesiones ordinarias de la Asamblea se regirá por el plan de temas de la Legislatura y su cronograma legislativo, los que serán actualizados cada año.

Resaltó que los temas responderán al análisis de prioridades estratégicas para el desarrollo económico y social del país y de aquellos asuntos de mayor preocupación e incidencia en la vida de la población.

Se tendrá en cuenta, además, las propuestas de asuntos de carácter general que previamente realicen las comisiones de trabajo y las asambleas municipales del Poder Popular y se controlará el cumplimiento de las leyes y decretos leyes aprobados y su impacto, según su alcance.

Comentó que el Consejo de Estado tiene carácter colegiado, es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades y sus sesiones ordinarias se realizarán cada dos meses.

Añadió que las comisiones de trabajo tienen como funciones generales auxiliar a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado en el desempeño de sus atribuciones.

Asimismo, realizan dictámenes en asuntos sometidos a su examen, hacen estudios que se le encomienden y participan en la comprobación del cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado que se programen en sus planes de trabajo, así como las tareas que se le encarguen por ambos órganos.

EL DIPUTADO COMO LÍDER POLÍTICO

Recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz cuando precisó que el diputado es líder político, siempre debe actuar con apego a la verdad, sin promesas y consciente del papel dentro y fuera de la Asamblea. Agregó algunos criterios:

-Tiene doble subordinación: representa al distrito, representa al municipio y representa a la nación. Debe hacer todo lo que puede por su país y por su distrito. Y cuando no pueda hacer nada, hablar con los electores y explicarles qué hace y qué no hace, qué puede hacer y qué no puede hacer.

-Tiene que tener el máximo de información y de participación en las actividades económicas, de comprensión y de conciencia.

- No puede olvidar el municipio y el distrito que lo eligió ni puede olvidar la necesidad de los contactos, cualesquiera que sean las obligaciones de los diputados a la Asamblea Nacional.

- Ningún diputado se debe caracterizar por promesas ilusorias, promesas infundadas, promesas sobre algo que no se puede cumplir, tiene que decirle siempre la verdad al ciudadano.

- El diputado tiene que estar en el distrito buscando soluciones, atendiendo a la gente, trabajando con consagración.

- Tiene que trabajar con argumentos, no con consigna, profundizar en los conocimientos, en las ideas, en lo que pasa aquí y en lo pasa en el mundo.

Al resumir, expresó que los diputados deben prepararse para discutir temas complejos con vistas a buscar las posibles soluciones bajo la premisa expuesta por Fidel en el concepto de Revolución de «emanciparnos por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos».

DAR CONTINUIDAD AL PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL PODER POPULAR

En otro momento de su intervención, Lazo Hernández destacó que dar continuidad al Perfeccionamiento del Sistema del Poder Popular constituye una prioridad estratégica para la X Legislatura.

En tal sentido, acotó, es vital que se promueva, estimulen y concreten todos los mecanismos posibles, que propicien la participación y el control popular, donde el pueblo y cada ciudadano se sienta convocado y comprometido con la gestión de mejoras, que opine, proponga y participe de manera activa en la toma de decisiones y en la solución de los problemas a favor del bienestar del pueblo y el desarrollo del país y a su vez controle todo lo que se haga.

Para su cumplimiento se han elaborado las líneas de trabajo y sus acciones, que se resumen en:

-Reforzar y fortalecer la labor del delegado, la gestión del Poder Popular y la confianza en el sistema político.

-Perfeccionar el funcionamiento del sistema de órganos del Poder Popular.

-Promover y sistematizar los mecanismos para la participación y el control popular.

-Renovar los métodos y estilos de trabajo de cuadros y funcionarios.

-Desarrollar una estrategia de Comunicación Social que permita el intercambio permanente con el pueblo y su más amplia participación.

-Fortalecer las acciones de prevención, el enfrentamiento al delito, la corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales y subversión del enemigo, a partir del principio de hacer las cosas bien.

«Todo lo que hagamos en la Legislatura debe ser bien pensado, organizado y desarrollado, con un soporte comunicacional integrado que llegue hasta los ciudadanos y viceversa, de estos hasta los órganos decisores», recalcó el presidente de la ANPP.

Subrayó que la aspiración es que estas primeras sesiones de capacitación contribuyan a elevar la preparación de los diputados como representantes del pueblo al que nos debemos. «No olvidemos que defender la obra de la Revolución Socialista requiere mantener la unidad como nuestra arma más poderosa», concluyó.