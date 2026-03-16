Informa Ministerio de Justicia sobre Ley 180 del Registro Civil

La nueva legislación regula los fundamentos, objetivos, principios y organización del Registro Civil en el país, e incorpora instrumentos internacionales suscritos por el Estado como fuentes normativas básicas del sistema.

Con la Ley 180 se garantiza mayor protección de derechos familiares como el nombre, la identidad, la igualdad, el matrimonio, el cambio de nombre y la rectificación de datos registrales.

Entre sus disposiciones figura la escucha de personas menores de edad en sede registral, reconociendo su derecho a participar en asuntos que les conciernen.

Según precisó el Minjus en su perfil en Facebook, presidió la conferencia Rosabel Gamon Verde, ministra de Justicia, acompañada por Olga Lidia Pérez Díaz, directora general de Notarías y Registros Públicos, y Lissete Castillo Soler, directora del Registro de Personas Naturales, junto a funcionarios del sistema registral.

Al concluir el encuentro, la ministra ratificó el compromiso con la correcta implementación de la norma y señaló que aún resta trabajo para perfeccionar los servicios.