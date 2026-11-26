La instalación, ubicada en las cercanías de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), fue inaugurada por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Con una capacidad de almacenamiento de 50 MW, el sistema permitirá regular la frecuencia eléctrica, mejorar la estabilidad y eficiencia de la red, así como aprovechar y liberar la potencia generada por los parques solares instalados en el país.

Su puesta en funcionamiento constituye un paso importante en la incorporación de soluciones tecnológicas avanzadas para respaldar la generación, el almacenamiento y la distribución de electricidad en Cuba.