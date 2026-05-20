Hoy en la Mesa Redonda: La farsa contra el General de Ejército Raúl Castro y la política agresiva de EE.UU. contra Cuba

El programa se transmite desde las 7:00 pm por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y la Mesa Redonda.
Tomado de CubadebateMiércoles, 20 May 2026 17:03
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El Viceministro del MINREX Carlos Fernández de Cossío y otros especialistas y periodistas participarán este miércoles en la Mesa Redonda para analizar la farsa judicial y política que se pretende escenificar en EE.UU. contra el General de Ejército Raúl Castro y el arreciamiento de las agresiones de todo tipo promovidas por Washington contra el pueblo cubano.
El programa se transmite desde las 7:00 pm por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y la Mesa Redonda.