Fidel y la visión estratégica de la salud pública y las ciencias

Esta segunda jornada del I Coloquio Internacional Fidel: Legado y futuro acogió a especialistas, médicos, científicos y estudiantes de medicina para rendir tributo a la memoria del Comandante en Jefe en el año de su Centenario, encabezados por la doctora Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), viceministros del ministerio de Salud Pública y dirigentes políticos y gubernamentales.

Fidel y el desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica cubana y su Impronta en la salud evocaron al líder de la Revolución cubana como predecesor de proyectos científicos en la Isla que son hoy referentes para el mundo, como el propio CIGB o BioCubafarma, instituciones creadoras de productos imprescindibles en la medicina actual.

Presentaron al auditorio un producto comunicativo audiovisual que recoge testimonios de fundadores y participantes en las brigadas médicas cubanas, en las diferentes misiones que surgieron por ideas de Fidel, el Contingente Henry Reeve para dar respuesta a desastres naturales que convirtieron a las batas blancas cubanas en símbolo de humanismo y solidaridad.

Emotivos testimonios de la doctora Marcia Cobas, quien coordinó la misión Barrio Adentro en la República Bolivariana de Venezuela, las palabras de Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera de Salud Pública, quien recordó los encuentros de los colaboradores con el Comandante, en el Palacio de Convenciones, antes de salir a cualquier misión internacionalista

La fundación del Contingente Henry Reeve, en apenas horas, en el verano del año 2005, cuando azotó el huracán Katrina y devastó Nueva Orleans y la costa de Luisiana en los Estados Unidos, y el jefe de la Revolución ofreció ayuda a la nación norteamericana, el terremoto de Pakistán, también en el 2005 y las condiciones difíciles que encontró el Contingente en ese país, fueron narrados con emoción por los protagonistas.

De la participación de los cubanos en la lucha contra el ébola, en África, el programa Más Médicos, en Brasil, las misiones en Venezuela y la labor solidaria ante la pandemia de Covid-19 que azotó al mundo reconocieron los asistentes, quienes coincidieron en que hoy, en el año del Centenario de Fidel su legado se multiplica y constituye reflexión y compromiso como fuerza renovadora.