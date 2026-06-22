CMHW
Eterno reconocimiento del Minint al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Eterno reconocimiento del Minint al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Tomado de Cubadebate

Lunes, 22 Junio 2026 11:26

Los integrantes del Ministerio del Interior expresan sus más sentidas condolencias y el eterno reconocimiento al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, fundador del Minint y uno de sus jefes más queridos a lo largo de estos 65 años.

En el corazón y en cada acción de los combatientes del Minint que él forjó con su inteligencia y su firmeza vivirá por siempre el Asaltante al Cuartel Moncada, el expedicionario del Granma, el combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista, junto al Che, en la Batalla de Santa Clara.

Para generaciones de jefes y oficiales su legado y su ejemplo sembró en nuestras filas la admiración y el respeto hacia el jefe protagonista en la primera línea de combate, marcada por la convicción, el sacrificio, el deber, la disciplina, la coherencia y la entrega total al Partido, a la Patria y su independencia.

Supo ganarse con su constancia la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria, al Comandante en Jefe y al General de Ejército.

Gloria eterna al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.
Hasta la Victoria Siempre

Ministerio del Interior

Eterno reconocimiento del Minint al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Eterno reconocimiento del Minint al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez