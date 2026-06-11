Estados Unidos anuncia medida coercitiva contra la Unión Cuba-Petróleo

El secretario de Estado Marco Rubio compartió el comunicado y declaró que «las élites comunistas cubanas han instrumentalizado la energía como herramienta de control social y lucro cleptocrático».

Y acusó sin presentar pruebas que «durante décadas, el gobierno ha robado y acaparado el combustible disponible, utilizándolo para el avión privado de los Castro, las fuerzas de seguridad empleadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener iluminados hoteles turísticos vacíos y para transportar personas en autobuses para protestas falsas y maniobras políticas; todo esto mientras el pueblo cubano sufría apagones y esperaba semanas para llenar el tanque de sus autos»:

«El presidente Trump desea un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidades económicas y políticas. Hasta entonces, continuaremos atacando la capacidad del gobierno para utilizar su comercio de energía para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano»

Las sanciones contra CUPET tienen un efecto directo en la vida cotidiana de los cubanos.

La falta de combustible afecta el transporte público, la generación eléctrica, la producción de alimentos y la distribución de bienes esenciales. Cada nueva sanción es un golpe más al esfuerzo del país por recuperarse de la crisis económica agravada por el propio bloqueo.