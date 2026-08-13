En su centenario: Fidel es de la humanidad

En la gala político cultural por la fecha y clausura del I Coloquio Internacional "Fidel: Legado y Futuro", Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, expresó que la figura del Comandante en Jefe perdura en cada hombre y mujer revolucionario que lucha por un mundo mejor.

Díaz-Canel valoró las complejidades del contexto actual, en el cual se refuerza el auge de modelos reaccionarios y la agresividad imperial, para lo cual defendió el valor cimero de las ideas de Fidel para afrontar las batallas presentes y futuras.

Frente a ese escenario, el mandatario destacó que la participación de más de mil 500 delegados de 63 países demuestra la vigencia del pensamiento fidelista.

El soldado está de vuelta de un modo que debe aterrar a sus adversarios, añadió.

Sobre la trascendencia y sobrevida del guerrillero y estadista, dijo que cuando los historiadores del futuro miren atrás y vean a Fidel, no solo verán al líder, sino a un pueblo digno que resiste la fuerza imperial.

Fidel está en cada profesional de la salud, en cada educador, en cada científico, en cada trabajador que se levanta cada día y a pesar de las adversidades llega a su puesto, en cada militar que está dispuesto a dar su vida por la patria, enfatizó.

Una conjugación de la cultura, la ciencia, el deporte y el heroísmo cotidiano de los cubanos estuvieron presentes en el espectáculo de la compañía infantil La Colmenita, dedicado a su memoria y ejemplo imperecedero para el pueblo.

En la obra se plasmaron diferentes facetas de la personalidad, pensamiento y trascendencia del líder, y cómo continúa inspirando a las nuevas generaciones de cara a los desafíos del presente y futuro.

Acompañaron la gala el Comandante del Ejército Rebelde Ramón Machado Ventura, así como otros miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, el Gobierno, el Estado, las organizaciones sociales y de masas, y combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

También estuvieron presentes integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, personalidades, y una representación del pueblo, patrimonio mayor de la obra de Fidel.