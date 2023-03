En la Vivienda no se puede hacer más de lo mismo 

El Programa Nacional de la Vivienda «no acaba de despegar» como urge en estos tiempos, para resolver el déficit habitacional acumulado, que impacta de manera negativa en el desarrollo económico y social de la nación. No marcha bien, y lo confirman las críticas hechas por la dirección del país en la más reciente reunión de chequeo a este importante programa.

El análisis tuvo lugar durante la videoconferencia con los gobernadores e intendentes, que fue conducida por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien tras escuchar los resultados del cumplimiento del plan correspondiente al mes de enero, aseguró que este es un programa en el que no se ha logrado avanzar.

Al finalizar el primer mes del año, según expuso Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda, se terminaron 1 310 hogares y otros 65 esperan el certificado de habitable por falta de servicio eléctrico, acueducto y documentación técnica. Las provincias de Villa Clara, Camagüey y Sancti Spíritus son las que más inciden.

También se examinó la situación de los aseguramientos previstos en la producción local de materiales de la construcción y por el balance nacional para el avance de las células básicas habitacionales y otras acciones subsidiadas, en las cuales solo se concluyeron 159 células, un número pequeño si tomamos en cuenta que estas van dirigidas a favorecer a las familias en situación de vulnerabilidad.

Sobre ello, René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, se refirió a que, muchas veces, los números de lo que se produce de materiales de la construcción a nivel local no coinciden con los resultados de la terminación de más viviendas, o con las que están en inicio o desarrollo. «Es importante que se controle el destino de esta producción en todas las provincias», insistió.

Además, llamó a avanzar en la documentación técnica de los inmuebles, y a ponerle un punto rojo a los subsidios, pues existen en enero 2 193 en terminación que vienen de meses atrás, pero cuando sacamos las cuentas, por ejemplo, del cemento que recibió el Ministerio del Comercio Interior, en las provincias se destinó un menor porciento a este tema.

Tras escuchar las opiniones de gobernadores e intendentes sobre las dificultades y potencialidades para lograr revertir los indicadores del Programa de la Vivienda, el Jefe de Gobierno aseguró que estos son asuntos «en los cuales nosotros tenemos que seguir profundizando, un tema de los más complicados y de los que más está incidiendo en la insatisfacción de la población», en el que, en muchos casos, los problemas tienen solución a nivel local.

Tenemos que medirlo de otra manera, y empezar a evaluar la idoneidad de los cuadros que se vinculan con esta actividad a todos los niveles, con énfasis en los territorios, y si no avanzan tienen que responder por eso. Tenemos que seguir pensando todos cómo abordarlo de una manera más efectiva, añadió.

Respecto al tema de la Vivienda, reconoció el Primer Ministro, no se puede decir que no se está trabajando, pero no lo estamos haciendo bien. «No puede ser un poco más de lo mismo, está demostrado que el esfuerzo, el tiempo dedicado, la consagración, no nos ha dado lo más importante: resultados, que es lo que está esperando el pueblo», afirmó.

SERVICIOS COMUNALES EN LA MIRA

Los avances en la implementación de la política para el perfeccionamiento de los Servicios Comunales, aprobada en marzo de 2021, se analizaron en la reunión, a partir de una presentación de Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra de Economía y Planificación, quien detalló que el objetivo fundamental es transformar estos servicios de manera que se incrementen los niveles de actividad, calidad y satisfacción de los usuarios.

Para lograr ese objetivo, uno de los principales cambios es el reordenamiento de los servicios, a partir de un sistema empresarial que en su mayoría se mantiene subordinado a los gobiernos provinciales y municipales y se concibe, además, la relación de servicios secundarios que posibiliten la generación de ingresos; sin embargo, luego de dos años, existen atrasos en ese propósito.

Así lo reconoció el Primer Ministro durante el encuentro, quien aseguró que los temas de saneamiento son uno de los problemas que están impactando en las comunidades, con la proliferación de microvertederos, la deficiente recogida de la basura… En tal sentido, convocó a «hacer un esfuerzo, a buscar soluciones alternativas como las implementadas en varios municipios que están limpios».

Precisó que se debe entender que existen «afectaciones y problemas objetivos que no van a tener una solución a corto plazo», pero hay que hacer un esfuerzo adicional para mantener la imagen de las ciudades.

