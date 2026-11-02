En Cuba la salud es un logro social central y no admite descuido

«La salud es un logro social central del país y por eso mismo no admite descuido; es el sector donde la población es más exigente y donde cualquier falla se siente de inmediato en la vida de la familia», afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Jefe de Estado encabezó la clausura del resumen de la visita que durante varias jornadas realizaron integrantes del Comité Central del Partido y de su estructura auxiliar al Ministerio de Salud Pública (Minsap), a instituciones de la atención primaria, secundaria y terciaria y a entidades del sistema empresarial.

Los intercambios, en los que se dialogó con cientos de cubanas y cubanos —entre directivos, especialistas, trabajadores, pacientes y familiares de quienes acuden a los servicios médicos—, forman parte del sistema de trabajo de la dirección del Partido para dar seguimiento a la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales en los diferentes sectores, y apoyar y asesorar metodológicamente a las organizaciones de base para su mejor funcionamiento, su vida interna e influencia en su área de acción.

En diálogo con la militancia y los consejos de dirección del Minsap, de varios centros asistenciales y entidades empresariales, Díaz-Canel subrayó que en Cuba la salud se defiende como un derecho universal, por lo que esta visita reafirma el principio —dijo— «de que la salud en nuestro país es un derecho humano fundamental, un logro de la Revolución y no una mercancía ni un privilegio».

El Primer Secretario reconoció «el altruismo, la ética y la profesionalidad de los trabajadores de la salud, quienes, enfrentando las mismas carencias que la población, convierten los desafíos en motivaciones para buscar soluciones alternativas».

Al inicio de su intervención, el Presidente subrayó que este intercambio con los trabajadores de la salud, a quienes todos admiran por la labor que están haciendo en tiempos tan difíciles, se producía a pocas horas de la victoria de la Patria, por 34.ª ocasión consecutiva, en Naciones Unidas, donde fue ratificada por la mayoría de los países y pueblos del mundo la condena al genocida bloqueo que nos ha impuesto EE. UU por más de 60 años.

Tras analizar la relevancia de la victoria de este año de Cuba sobre el imperialismo estadounidense y la política de chantaje que aplicó a decenas de gobiernos del mundo, destacó que esta también era «un reconocimiento al heroísmo, a la valentía y a la capacidad de resiliencia y resistencia creativa del pueblo cubano».

Y estos son valores —señaló más adelante— de los que también forman parte «el heroísmo y la contribución a esa resistencia de todo el personal de salud.

Por ustedes también llegan —afirmó— la admiración hacia Cuba y el compromiso con Cuba de los pueblos y de muchos gobiernos; por lo tanto, creo que deben sentirse protagonistas de esa victoria que tuvimos ayer en Naciones Unidas.

LA SALUD: DERECHO IRRENUNCIABLE

La visita del Comité Central del Partido y su estructura auxiliar al Minsap y varias de sus instituciones y entidades estuvo caracterizada por el análisis profundo, crítico y autocrítico de la actividad asistencial y empresarial y del trabajo del Partido y sus organizaciones de base.

La última sesión de trabajo también estuvo encabezada por los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro; así como por Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, integrante del Secretariado del Comité Central y jefa del Departamento de Atención a los Servicios.

Con la participación del viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, entre otros dirigentes del Partido, el Gobierno, la UJC y la CTC, la sesión fue moderada por el también doctor Rolando Ernesto Yero Travieso, miembro del Comité Central y jefe del Departamento de Atención al Sector Social.

En un resumen del desempeño del Ministerio de Salud Pública en las difíciles condiciones impuestas por un bloqueo económico, comercial y financiero cada día más recrudecido y el cerco energético, el Dr. José Ángel Portal Miranda, titular del organismo, señaló que la compleja situación que presenta el sector implica desafíos económicos, sociales, demográficos, tecnológicos, sanitarios y organizativos, lo cual ha conducido a grandes limitaciones que están afectando el desempeño del Sistema Nacional de Salud y genera «justas insatisfacciones de la población con los servicios que brindamos».

Señaló que pese a las carencias e insuficiencias propias, la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas recientemente por el Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno debe aprovecharse para ir modificando los problemas objetivos y subjetivos que se enfrentan en el sistema de salud.

Destacó que pese a la persecución y campaña de descrédito que intenta imponer el gobierno de EE. UU., incluida la sanción a las entidades encargadas de la exportación de servicios médicos, Cuba mantiene su colaboración siempre solidaria con más de medio centenar de países, aunque la drástica disminución de los ingresos por la permanente agresión imperialista ha repercutido de forma severa en la disponibilidad financiera y, por tanto, en la baja disponibilidad de medicamentos, insumos y otros recursos que afectan la calidad de los servicios y la salud del pueblo.

Hoy —señaló— es significativa la falta de medicamentos sensibles, lo que conlleva un esfuerzo diario por dar solución no solo a esa escasez, sino también a la de materiales gastables, reactivos y equipos, en especial los de alta tecnología, que están muy afectados, con lo que eso representa para el diagnóstico y el tratamiento.

A esto se suman —agregó— los agudos problemas con los sistemas de ingeniería, los ascensores, las calderas, los grupos electrógenos, los equipos de lavandería, el agua, las cámaras frías, el transporte sanitario y otros muchos equipos, para algunos de los cuales existen programas de recuperación, pero no son suficientes.

No obstante, el ministro del Minsap expresó la confianza de que los trabajadores del Sistema Nacional de Salud saldrán adelante con la aplicación exitosa de los documentos rectores del Partido, el Estado y el Gobierno, las políticas que se han establecido y, en especial, ahora, las 176 Transformaciones Económicas y Sociales.

Al repasar las acciones que a lo largo de los últimos años el Minsap ha desarrollado para mantener la vitalidad de los servicios, el titular del sector se refirió, entre otros, a la actualización del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia, el Plan de acción para ampliar la resolutividad en la atención primaria, la Estrategia cubana de calidad en el sector de la salud, el Programa de Atención Materno Infantil y el Programa de perfeccionamiento de la gestión hospitalaria, entre otros en los que se ha estado trabajando en esta última etapa y otros nuevos que se acometerán en los próximos meses y años.

Resaltó la continuidad de la formación de recursos humanos, con 62 centros de educación superior adscritos al Minsap, y la actual formación de cerca de 99 mil alumnos y alumnas en pregrados y posgrados, una cifra significativa que demuestra la prioridad que da el país a la preparación y aseguramiento del personal de la salud y la cooperación internacional.

El Sistema Nacional de Salud —agregó— también mantiene muy activo su ecosistema de ciencia como garantía del desarrollo del sector, con 2 098 proyectos de investigación e innovación en marcha.

Hoy, a pesar de las limitaciones —enfatizó Portal Miranda—, en el país no se ha cerrado ninguna institución; se mantienen trabajando todos nuestros hospitales y policlínicos y, aunque algunos servicios han estado limitados, no hemos cerrado ninguno.

Al mismo tiempo —sumó—, se han mantenido altos niveles de consulta médica y de cirugía, aunque nos duelen los pacientes que hoy esperan ser intervenidos quirúrgicamente por limitaciones de recursos, principalmente, pero no hemos dejado de planificar cirugía ni de priorizar aquellas que definen la vida de las personas.

Tras la evaluación de otros indicadores y estadísticas que determinan la calidad de los servicios, el ministro José Ángel Portal Miranda reafirmó el compromiso de los trabajadores del sector con el principio rector del país de que hay que hacer todo lo necesario por conservar la esencia de la Salud Pública cubana, porque —dijo— la salud es «una conquista esencial de la Revolución, un derecho irrenunciable de nuestro pueblo».

PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD, ADMIRACIÓN Y AGRADECIMIENTO

En la clausura de la visita del Comité Central del Partido al Ministerio de Salud Pública y varias de sus instituciones, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República recordó las consecuencias que están teniendo para el pueblo cubano el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético.

Señaló que en estos momentos «más de 90 000 personas están en espera de operaciones quirúrgicas, hay decenas de miles que tienen afectados los tratamientos de radioterapia, de quimioterapia y de diálisis, y hay más de 34 000 embarazadas que no están recibiendo todos los tratamientos que necesitan o a las que no se les puede hacer todos los seguimientos que requieren».

«Nosotros, que siempre hemos estado al día en el programa de vacunación y tenemos uno de los sistemas de vacunación más admirados y robustos que hay en el mundo —ejemplificó—, estamos ahora al 95 por ciento de la aplicación de ese programa».

El Presidente explicó, sin embargo, que el país, a pesar de las agudas limitaciones provocadas por la agresión, ha ido encontrando, con la sensibilidad y la cooperación de todos y la interdisciplinariedad, a través de las fuentes renovables de energía, como los paneles solares y la movilidad eléctrica, soluciones a muchos de los problemas que existen, como la falta de energía, el traslado de pacientes —con prioridad para los que reciben tratamiento de diálisis—, las ambulancias y otras respuestas.

El sector de la Salud —señaló— no solo es uno de los que más sufre las consecuencias del bloqueo y el cerco energético; también es centro de una agresión mediática por lo que significa para nuestro pueblo y para el mundo, como la matriz de opinión que han tratado de construir, pero que nadie se la cree, de que las brigadas médicas cubanas son una forma de trata de personas.

Es una campaña —explicó— que están utilizando para presionar a un grupo de países, sobre todo del Caribe y América Latina, para que renuncien a la presencia de las brigadas médicas cubanas, y aunque algunos gobiernos subordinados han cedido ante esas posiciones estadounidenses —comentó—, la mayoría de ellos las ha mantenido, muestra del prestigio que estas tienen.

En otro momento de su discurso, Díaz-Canel ponderó el proceso de implementación por el Sistema Nacional de Salud de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, que tienen como objetivo —remarcó— «corregir distorsiones y reimpulsar la economía sin renunciar a las conquistas sociales».

Con esa reanimación de la economía, las Transformaciones —reiteró— nos permitirán «avanzar más en justicia social y seguir consolidando los programas sociales, las conquistas sociales y, dentro de ellas, la salud».

Sobre la prioridad que da la Revolución a este sector, como una de nuestras conquistas sociales, recalcó que, a pesar de la situación tan compleja que vive el país, se mantiene una asignación del 24 por ciento del Presupuesto del Estado a la salud pública, con un monto de más de 76 000 millones de pesos, lo que evidencia la prioridad política que se da al sector.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República reiteró la admiración y el agradecimiento del país a los trabajadores de la salud, a nuestros médicos, a nuestras enfermeras y a nuestro personal de apoyo, quienes —resaltó— después de largos apagones, sin transporte y con tremendo esfuerzo, todos los días llegan a sus puestos de trabajo y todos los días se mantienen inalterables los sistemas de atención primaria y los servicios fundamentales de salud.