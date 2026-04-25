El convoy solidario Brigada Primero de Mayo se adentra en la Cuba profunda: manos que tocan, veredas que cuentan historias

En estos dos destinos —solo una muestra de los muchos que visitarán en el oriente cubano—, los brigadistas fueron primero al Policlínico Docente Dr. Porfirio Valiente Bravo y más tarde al Hospital General Rural Emilio Bárcenas Pier. En cada centro fueron recibidos con poesía, aliento y esa resistencia que nadie conoce mejor que los propios cubanos.

Uno de los momentos clave de la jornada fue el encuentro con productores en la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) de Segundo Frente, asociada a la empresa mixta BioCubaCafé S. A. Allí se pusieron sobre la mesa las interioridades de las producciones agrícolas —en particular las del café—, los desafíos diarios de los campesinos en la montaña y, sobre todo, su entereza y su voluntad absoluta de trabajar y producir.

Historias como las de Florencito, productor cafetalero y actual presidente de la CCS; las de Wilber, Enio Cuba, Yamila Gómez —presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)— y la de todas sus mujeres empoderadas que hoy ocupan puestos de liderazgo, fueron los segmentos de una jornada que ni el sol intenso ni la lluvia repentina lograron detener.

Songo-La Maya, Segundo Frente… hoy fueron tocados por una voluntad que no es cualquiera: es una fuerza todoterreno que se adentra en el monte, captura experiencias e historias, y las transforma en anécdotas que otros beberán en Europa, Centroamérica o cualquier rincón del mundo.

Porque “Cuba es el país más solidario del mundo”. “Cuba es humanidad”.