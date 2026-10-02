Díaz-Canel sobre las Transformaciones: “Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos”

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condujo esta semana un nuevo podcast “Desde la Presidencia”, cuyo tema versó sobre las Transformaciones que en lo económico y en lo social vive el país.

En compañía del miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, así como de la ministra de la Justicia, Rosabel Gamón Verde, el Jefe de Estado expresó que los meses últimos han sido muy intensos, porque “todos estábamos trabajando en función del diseño de las transformaciones económicas y sociales”, y en otras tareas muy importantes como las actividades por el centenario del natalicio de Fidel, y otros eventos políticos de relevancia para el país.

Se cierra —reflexionó el mandatario— un ciclo de diagnósticos, de propuestas y discusiones guiados por el Partido Comunista en sus últimos Congresos, de conjunto con análisis posteriores. Los cambios a los que está abocada la Isla, dijo, conforman “un proceso necesario para enfrentar creativamente el principal obstáculo al desarrollo económico, social y humano de nuestro país”.

Díaz-Canel subrayó que “estamos en un momento de urgencias, bajo condiciones de guerra contra Cuba”. Denunció que “se desarrolla una guerra multidimensional, una guerra que es económica, que es ideológica, que es cultural, y que también es comunicacional”.

No se trata, dijo, de una guerra cualquiera sino de las llamadas guerras de Cuarta Generación, con medidas coercitivas que “escalan con el propósito de asfixiar la economía, y una guerra mediática total”.

El dignatario explicó que, como el estado de las Transformaciones fue analizado en el más reciente Consejo de Ministros, quiso invitar al espacio del podcast —en este primer capítulo de la segunda temporada de “Desde la Presidencia”—, al primer ministro de la República, y a la titular de Justicia, para compartir con el pueblo “los elementos fundamentales de los análisis que tuvieron lugar en el principal Órgano Ejecutivo de la nación”.

¿Qué se ha hecho; cuánto se ha avanzado y en qué momento estamos? ¿Qué respuesta podemos dar a quienes dicen que esto se va a quedar en papeles? El dignatario extendió tales interrogantes al Primer Ministro, quien, entre otras ideas, hizo alusión a los tres meses transcurridos desde que se diseñaron y se aprobaron las Transformaciones Económicas y Sociales.

Estas transformaciones —enunció Marrero Cruz— son “el Qué”, una “decisión política de que tenemos que transformar nuestra economía”. Y seguidamente expresó: ¿A qué nos hemos dedicado en estos tres meses? Respondió seguidamente que a “escribir, a diseñar el Cómo”, los modos de implementar las Transformaciones.

Fue un tiempo, dijo, para “escribir aquellas políticas y las normas jurídicas que las respaldan, para poder entonces pasar a la etapa superior, que es implantar ya, para que se empiecen a apreciar los resultados”.

Ha sido un trabajo arduo, no exento de insatisfacciones en tanto no se aprecia el resultado deseado, valoró Marrero Cruz, quien más adelante hizo referencia al desafío de tener que buscar un equilibrio entre lo económico y lo social. El Jefe de Gobierno no pasó por alto los ataques del enemigo ni las dudas de los amigos, de muchas personas preocupadas con la posibilidad de que los cambios sean “un viraje hacia el capitalismo”.

Sobre lo que se ha diseñado y aprobado, el primer ministro afirmó que se trata de “una decisión totalmente soberana”, que no responde a presiones externas. El miembro del Buró Político recordó que era necesario un proceso mucho más profundo de cambios, y que así nacieron las Transformaciones, las cuales —recalcó— son para fortalecer el socialismo cubano, sin descuidar el “equilibro en materia de lo social”.

Las Transformaciones que en lo económico son fuertes, son profundas, tienen que reforzar —planteó el Jefe de Gobierno— las “necesarias transformaciones sociales”.

Sobre la especulación y las justas dudas que ha habido en torno a si todo quedará en papel, Marrero Cruz recalcó que “nosotros sí tenemos plena confianza y seguridad” de lo que se está haciendo. En estos tres meses, detalló, “se han diseñado, de una manera minuciosa, 160 propuestas de implementación; es decir, que implementan 160 Transformaciones; y para respaldar jurídicamente eso, se han diseñado y se han aprobado 197 normas jurídicas”.

El Jefe de Gobierno afirmó que ya se cuenta con una base de elaboración de “ese Cómo” que ya él había explicado. Y resaltó que en esencia se rompen limitaciones, trabas, burocracias innecesarias: “Ya tenemos el camino abierto para avanzar; y de hecho se está avanzando y se aprecian ya resultados, aunque todavía no se perciba en ese mejoramiento en la calidad de vida de la población; pero estamos avanzando poco a poco en este proceso”.

Dicho proceso —explicó— crea las condiciones para la etapa final que es la de la materialización de las Transformaciones. Y en ese punto de sus reflexiones, Marrero Cruz hizo un recuento de decisiones que se fueron tomando: primero, transformar los actores económicos —empezando por la Empresa Estatal Socialista, para la cual hay concebidas 17 transformaciones—.

Acerca del entramado de la economía, el Jefe de Gobierno comentó que deben ser tenidos en cuenta todos los actores, tanto los estatales como los no estatales; y apuntó que en tres meses se han aprobado más de 3 600 mipymes nuevas. En estos momentos en Cuba, dijo, hay 16 100 mipymes; 448 Cooperativas No Estatales (CNE); y más de 385 mil Trabajadores por Cuenta Propia (TCP).

“Todo eso —comentó— va sumando al tejido empresarial estatal, y son actores económicos a los que se les han quitado todas las trabas, todos los impedimentos para que puedan producir más”, resaltó.

En todo lo diseñado —afirmó Marrero Cruz— se han tenido muy en cuenta “los impactos en lo social”. En tal sentido, resaltó decisiones como el incremento salarial en el sector presupuestado, o la definición, gracias al apoyo de expertos, de quiénes son las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sobre esto último, aclaró que hay un margen para incluir a quienes pertenecen a ese grupo y todavía no lo están. El objetivo, expresó, es garantizar una protección social a quienes más lo necesitan.

Sobre acrecentar incentivos para cultivar la tierra; o sobre insertar fluidamente al sector no estatal en el entramado de la economía habló también el Jefe de Estado, en tanto esas aspiraciones forman parte de las Transformaciones necesarias. Y no pasó por alto la insatisfacción lógica de la población por las dificultades en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), así como las soluciones que se avizoran con el cambio de la matriz energética.

Las transformaciones del transporte; la inversión extranjera; la autonomía municipal en tanto “transformación profunda”; el sistema bancario y financiero. Sobre tales temas habló el Jefe de Gobierno, porque ellos son aristas de la vida del país, donde las Transformaciones tienen y tendrán que operar.

“Nosotros estamos convencidos de que este es el camino correcto”, afirmó el primer ministro de la República de Cuba.

¿Cuánto tiempo para los resultados?

El presidente Díaz-Canel extendió otras interrogantes: ¿En cuánto tiempo se pueden empezar a ver los resultados en la vida cotidiana de los cubanos? ¿Cuándo se pueden ver los beneficios? A propósito, Marrero Cruz expresó que son preguntas que muchos se hacen.

Las Transformaciones, dijo, no pueden ser vistas como algo cuantitativo sino como algo cualitativo. Así lo expresó porque todo lo hecho —hizo énfasis— crea las condiciones para poder apreciar los resultados esperados.

El Jefe de Gobierno reconoció que las personas notarán el impacto cuando haya menos apagones, menos déficit de agua, más ofertas, mejores precios. Recordó que el contexto es muy complejo, pero que aun así “las condiciones están creadas”, para experimentar avances.

No vamos a permitir —recalcó— que las transformaciones se queden en papeles.

El sustento jurídico

Para abordar la arista de la seguridad jurídica en el contexto de las Transformaciones, el presidente Díaz-Canel invitó a la ministra Rosabel a compartir sus ideas sobre lo que se ha venido haciendo desde el punto de vista normativo.

La titular recordó entonces que desde los primeros momentos se creó un grupo jurídico para garantizar la calidad y agilidad del proceso de creación normativa. E hizo alusión a un cronograma legislativo, que de manera preliminar identificó 138 disposiciones jurídicas que respaldaban la implementación de las Transformaciones.

“Podemos decirles que en esos tres meses —julio, agosto y septiembre—, de esas 138 disposiciones jurídicas identificadas en el inicio, ya 105 han sido elaboradas, revisadas, y aprobadas”, detalló la titular.

“Contamos con 197 disposiciones jurídicas listas para implementar las Transformaciones”, enunció Rosabel, quien además habló sobre cómo fueron reducidos los tiempos de creación normativa, y sobre cómo se ha dispuesto la publicación, en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, de todas las normas, en aras de que los protagonistas dominen cada contenido.

La ministra reiteró que se trabaja con rigor para garantizar la eficacia y la trascendencia del proceso de respaldo normativo; y no pasó por alto el importante papel que deben jugar los juristas en la conducción de un proceso que debe darse apegado a la Ley.

¿Cómo evitamos que alguna institución quiera modificar algunas de las normas?, indagó el Jefe de Estado, a lo cual Rosabel afirmó que el proceso que está concebido no da margen para que eso ocurra; ni da espacio a contradicciones entre normas de rango inferior y otras de rango superior.

Lo más importante aquí es el proceso de seguimiento y monitoreo, resaltó la titular, quien también habló sobre el valor de garantizar que las Transformaciones se cumplan en estricto apego a las normas jurídicas.

La resistencia de un pueblo

Hacia el final del pódcast, el presidente Díaz-Canel expresó que “se ha trabajado con mucha responsabilidad, con mucho tesón, con mucha disposición de que este proceso avance bien”. Y más adelante destacó que en opiniones recogidas en el pueblo, a propósito de las Transformaciones, aflora un sentido de la resiliencia nacional, de la resistencia creativa en torno a la soberanía y a la decisión de defender la Revolución y el socialismo.

El dignatario también habló sobre dudas, sobre preocupaciones e insatisfacciones en quienes se preguntan por el rumbo de las Transformaciones. Díaz-Canel Bermúdez también hizo alusión a sugerencias diversas que han nacido del pueblo. “Yo creo, dijo, que esto forma parte del debate popular, del debate colectivo que entre todos tenemos que desarrollar”.

Ese estudio de opinión al cual el Jefe de Estado hizo referencia, da pie para en próximos programas, dijo, “abordar con toda transparencia estos temas”.

El mandatario quiso destacar que la construcción del consenso para la implementación de las Transformaciones es un proceso dialéctico, al cual pueden sumarse ideas de manera constante.

“Yo creo que la permanencia de la Revolución es la mejor prueba de que vamos bien encaminados, porque hemos estado sometidos a un ataque despiadado, a una agresión despiadada, a una práctica genocida y criminal por parte de la administración de los Estados Unidos”.

“Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos”, aseveró el mandatario, quien recalcó que “el compromiso es que no vamos a detenernos y que vamos a seguir siendo consecuentes y coherentes con la implementación de las Transformaciones”.