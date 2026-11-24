Al experto en salud, y a los demás miembros de la delegación que cumple en Cuba la agenda de una visita oficial, el Jefe de Estado resaltó que hayan venido precisamente «en un momento tan difícil como el que está viviendo nuestro pueblo», provocado por el «recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético que también ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos y la política de máxima presión que tiene un impacto fundamental en la vida cotidiana de las familias cubanas».

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba recordó que esa política imperial impacta «en todas las actividades de la vida económica y social; y que tiene un impacto particular en el sistema de Salud».

El mandatario compartió cifras ilustrativas del daño que provoca el cerco. Dijo que «nosotros tenemos más de cien mil personas en lista de espera para operaciones quirúrgicas que nosotros sabemos hacer». Detalló que lo limitante para avanzar en esa atención son «la situación energética», y el déficit de insumos y de medicamentos.

El dignatario señaló que, en el grupo de las cien mil personas esperando por operaciones quirúrgicas, muchos de ellos son niños. Y añadió que «hay más de 34 mil embarazadas que hoy no están recibiendo toda la atención y el seguimiento» que necesitan.

«Tenemos afectado más del 67 por ciento del cuadro básico de medicamentos», afirmó el mandatario, quien también dijo que hay más de 10 mil pacientes con afectaciones en sus tratamientos de radiología. Igualmente hizo referencia a los pacientes necesitados de tratamientos de hemodiálisis; y al programa de vacunación infantil, «que es un programa eficiente, robusto», que seguirá adelante, pero que está desfasado.

Díaz-Canel Bermúdez denunció que «nuestros indicadores de Salud han tenido un deterioro»; entre ellos, el de la mortalidad infantil, que era de cuatro y está en 9,9 en lo que va de este año.

El Jefe de Estado comentó al Director General de la OMS: «Sé que usted ha estado al tanto de esta situación, pues ya ha visitado centros de Salud y ha tenido un intercambio con los compañeros del Ministerio de Salud Pública. Pero lo que sí le puedo asegurar es que, independientemente de esa situación, ningún apagón, ningún bloqueo apaga nuestra esperanza».

El Presidente cubano explicó al visitante «que todos los días nuestros médicos, nuestras enfermeras, después de haber sufrido apagones y sin apenas tener transporte para moverse, llegan a sus centros de salud a dar asistencia médica». Y seguidamente quiso expresar su gratitud por los pronunciamientos que el Director General hizo en marzo de 2026, «reconociendo los efectos que tenía el cerco energético sobre la salud cubana».

Asimismo, el Jefe de Estado quiso agradecer el «apoyo de la cooperación extra y la movilización de fondos que la OMS ha dado a nuestro país para superar esta situación». Y ratificó que Cuba, como miembro de la Organización Mundial de la Salud, «mantiene sus compromisos» con la entidad.

«Tenemos toda la disposición —recalcó— para trabajar con la OMS, para encontrar nuevas formas de cooperación, para investigaciones conjuntas y para el modesto aporte que Cuba pueda dar a cualquier situación regional o global, en relación con la salud».

Por su parte, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó a Díaz-Canel que «es un placer saludarlo de nuevo»; y trajo a colación la primera vez que ambos se vieron: fue en abril de 2018.

«Muchas gracias por recibirnos, por su tiempo. Hemos recibido una información realmente muy buena por parte de mi colega, el Ministro de Salud», comentó Tedros, quien hizo hincapié en que los datos recibidos permitieron a él y a sus colegas «comprender cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el país».

El Director General de la OMS contó que pudieron visitar el Hospital Pediátrico William Soler y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). «Es impresionante —valoró— el avance que han alcanzado». Y añadió que, aunque todavía existen «muchos desafíos», hay logros «en muchos aspectos».

El doctor Tedros expresó que en estas horas «hemos conversado en esencia sobre el impacto del bloqueo». También hizo referencia a las cifras de afectación sobre las que había comentado el Presidente cubano, y más adelante dijo: «En marzo de 2026, como usted decía, nosotros emitimos una Declaración, porque realmente estábamos muy preocupados por la incidencia y el impacto que tendría toda esta situación».

En los márgenes de la Asamblea de la OMS —afirmó el directivo— se tomó la decisión de brindar apoyo a la Mayor de las Antillas.

En la tarde de este lunes, por la parte cubana, se encontraban presentes, además, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda; la viceministra de la Cancillería, Anayansi Rodríguez Camejo; así como Mayda Mauri Pérez, presidenta del Grupo Empresarial BioCubaFarma.