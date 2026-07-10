Díaz-Canel recibe a Bruno Rodríguez tras nuevo respaldo mundial en la ONU contra el bloqueo a Cuba

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario expresó: «Recibí esta madrugada en la Patria a nuestro canciller @BrunoRguezP, luego de la contundente VICTORIA en la Asamblea General de la ONU que demostró el apoyo mayoritario del mundo a #Cuba en su lucha contra el bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos».

Con sus palabras, Díaz-Canel resaltó el amplio respaldo de la comunidad internacional a la posición de Cuba durante el debate del punto 38 de la agenda de la Asamblea General, dedicado a examinar la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la Isla.

Bruno Rodríguez encabezó la delegación cubana en la sesión del máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas, donde denunció el carácter extraterritorial y los efectos del bloqueo sobre la economía y el pueblo cubanos, al tiempo que reiteró el reclamo de Cuba para que esa política cese de manera incondicional.