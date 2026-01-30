Díaz-Canel: Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense

¿Acaso no decían el Secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía?

¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple “embargo en el comercio bilateral”?

Esta nueva medida, agregó el mandatario, evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales.

Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el Presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con #Cuba.



1/3 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 30, 2026

Cuba ni amenaza, ni representa peligro alguno para la seguridad del pueblo norteamericano

Bandera Cubana. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Ese gobierno fascista no cesa en su escalada de agresiones contra el pueblo cubano, utilizando los mismos argumentos falaces y su conocida política de coerción y chantaje. ¡Es ese imperio criminal y neocolonial la verdadera y única amenaza a la paz de nuestra región y el mundo!

Desde el PCC denunciamos firmemente la nueva Orden Ejecutiva del presidente Trump que pretende imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a Cuba con el fin de crear mayores dificultades a nuestro pueblo e impedir la construcción de nuestro modelo socialista.

No habrá bloqueos recrudecidos, amenazas ni agresiones que puedan socavar la firmeza y resistencia de este heroico pueblo y de la Revolución. ¡Somos de Patria o Muerte! Saldremos victoriosos tal y como lo hemos hecho durante 67 años, en los que no han podido ni podrán derrotarnos.

Además de extremadamente cínico, es aberrante declarar a Cuba como una amenaza para el país más rico del mundo. Es evidente que se trata de un pretexto absurdo lo que esgrime el gobierno de Estados Unidos, con la única finalidad de asfixiar a un país pequeño geográficamente, pero inmenso en dignidad y soberanía.

Cuba ni amenaza, ni representa peligro alguno para la seguridad del pueblo norteamericano y eso lo sabe muy bien todo el mundo, es la situación interna de aquella nación, víctima de odios e intolerancias, de racismo y violencia, lo que verdaderamente amenaza a esa sociedad.

No serán nunca, ni las mentiras, las amenazas y los chantajes los que logren arrodillar al pueblo cubano. El gobierno imperialista arremete contra nuestra nación en un acto irrespetuoso y extraterritorial, típico de una administración belicista, empeñada en pasar por encima del derecho ajeno.

Una idea justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército, lo aprendimos de Martí y la comunidad internacional sabe muy bien de qué lado está la verdad y la justicia. No habrá rendición, lucharemos y venceremos.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.