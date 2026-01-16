Díaz -Canel: «El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual; el imperialismo nos hizo antiimperialistas»

Así recordó este viernes en la Tribuna Antimperialista el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Con esa acción, dijo, se confirmaba la profecía de Bolívar sobre Estados Unidos y la advertencia del Che Guevara: en el imperialismo no se puede confiar «ni tantito así».

Relató con detalle la cobardía del ataque, que respondió con bombas y un intento de secuestro a la voluntad de diálogo del presidente venezolano. Entonces destacó el juramento que definió la respuesta cubana: la declaración del primer coronel Humberto Alfonso Roca, jefe de la escolta de protección, quien había sentenciado: «Solo con mi cadáver podrán llevarse o asesinar al Presidente».

«Los sagrados restos de nuestros 32 compatriotas llegaron ayer a la Patria”, prosiguió Díaz-Canel, “como soldados eternos de la integración que nos debemos». Con esas palabras, elevó a los caídos de un acto de defensa a un símbolo de la unidad continental. Frente a quienes reducen la alianza entre Cuba y Venezuela a una transacción, fue categórico: «Ante todo, cubanos y venezolanos somos hermanos»

Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

La parte más contundente de su intervención se dirigió hacia las actuales amenazas. Citando las recientes declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que han hablado de «entrar y destruir el lugar», el Presidente las calificó de «grotesca» e «incitación a la masacre». Frente a ello, esgrimió la filosofía de la resistencia cubana: «El pueblo de Cuba no es antiimperialista por manual. El imperialismo nos hizo antiimperialistas». Y recordó la definición martiana: el patriotismo es «el odio invencible a quien la oprime»

Hizo un llamado a la unidad, que definió como el arma más poderosa, y se dirigió a los jóvenes que hoy viralizan las leyendas de la Revolución. Su mensaje final fue un desafío directo: «No, señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo… No nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos».

Desde la Tribuna Antimperialista, Cuba ratifica su fortaleza y honra a los combatientes caídos

Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

Como guiando manualmente a su pueblo, la estatua de José Martí en la Tribuna Antimperialista de La Habana parecía señalar el camino a la multitud de cubanos que se congregó esta mañana. La concentración fue una reafirmación del compromiso con la Patria y un solemne homenaje a los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

La elección de este escenario no es casual. La Tribuna ha sido testigo, en otras ocasiones como esta, de cómo Cuba rinde tributo a la valentía de sus héroes. Desde allí, la nación ratifica los principios de no callar ante las injusticias, alzar la voz contra el injerencismo y de proclamar la fortaleza de una nación firme en los principios de su Revolución.