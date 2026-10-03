Díaz-Canel destaca preparación de las zonas de defensa y trabajo comunitario en Punta Brava

Como parte de sus actividades por el Día Nacional de la Defensa, este viernes el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República intercambió con miembros de este CDZ del municipio de La Lisa y resaltó los niveles de preparación que van adquiriendo en el país las estructuras a ese nivel, así como los resultados de la estrategia de trabajar en tiempos de paz con las estructuras de tiempo de guerra.

Es un concepto —explicó— que nos va permitiendo que las zonas de defensa se conviertan en espacios de dirección no solo para la preparación de la defensa, sino también para atender las problemáticas diarias de la población.

Díaz-Canel subrayó, a propósito, la integración que va alcanzándose en Punta Brava, tanto en la preparación para la defensa como en lo económico y social, la labor en los barrios y la movilización de la población en torno a todas estas acciones.

El primer secretario del Comité Central del Partido estuvo acompañado en la jornada por integrantes del Consejo de Defensa Nacional (CDN) y miembros del Buró Político: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, titular del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); y el general de División Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

También participaron, junto a otros jefes, oficiales y dirigentes, el presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Liván Izquierdo Alonso, y los presidentes de los consejos de defensa de zona de La Lisa, encabezados por Carlos Javier Torrez González, presidente del consejo de defensa municipal.

Al explicar las tareas en cumplimiento de los planes previstos, Fidel Alemán Calderón, presidente del CDZ de Punta Brava, informó que en el territorio viven cerca de 16 000 personas en un área que abarca unos diez kilómetros cuadrados.

Alemán Calderón expuso asuntos relacionados con la defensa, el aviso y la protección de la población, así como con el completamiento de las más de 20 brigadas de producción y defensa organizadas aquí, las Milicias de Tropas Territoriales y otras fuerzas.

Sobre el funcionamiento del grupo económico-social, se refirió a las decisiones que se adoptan para resolver problemas vinculados al pago a los jubilados, la atención a ancianos solos, embarazadas y mujeres con tres hijos o más; la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, y las problemáticas relacionadas con el abasto de agua y el servicio eléctrico, entre otras acciones de índole social.

Sobre la producción de alimentos, se señaló que en esta localidad se dispone de poco más de 400 hectáreas de tierras agrícolas, la mitad de las cuales están cultivadas. Díaz-Canel insistió en las potencialidades aún no explotadas que existen aquí, donde —observó— hay muchas tierras vacías, por lo que indicó priorizar y acelerar la entrega de tierras a las personas que las están solicitando.

El presidente del CDN orientó maximizar el uso de las tierras aptas para los cultivos y también para la ganadería, por lo que sugirió incursionar en la cría de búfalos y aprovechar al máximo las dos hectáreas de espejos de agua que hay en la localidad.

Sobre cuánto puede hacerse en Punta Brava en la producción de alimentos para el autoabastecimiento local, Esteban Lazo Hernández recordó más tarde que esta zona fue pionera del Programa de la Agricultura Urbana, impulsado por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, quien —rememoró el presidente de la Asamblea Nacional— casi todas las semanas venía por aquí a comprobar el desarrollo de la iniciativa.

Fidel Alemán Calderón, presidente del CDZ de Punta Brava, también explicó a la dirección del país los nuevos proyectos de trabajo, en cuyo centro está la implementación, en lo que corresponde al territorio, de las 176 transformaciones económicas y sociales.

En el intercambio con los participantes en el Día Nacional de la Defensa en el CDZ de Punta Brava, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República resaltó cuánto se ha avanzado en las tareas y planes de preparación para la defensa en los últimos meses en el país.

En medio de la agresión constante del imperio, el trabajo permanente durante todos estos meses nos está dando mayor integralidad, señaló Díaz-Canel Bermúdez al analizar cómo se han ido actualizando los planes de defensa del país en correspondencia con la situación actual, así como la cohesión en el mando y la coordinación y articulación de todas las fuerzas revolucionarias a nivel de zona de defensa para enfrentar las diferentes problemáticas económicas y sociales.