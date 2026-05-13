Díaz Canel: agravamiento de situación eléctrica se debe al bloqueo

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Miguel Díaz Canel Bermúdez; condenó el bloqueo energético al que Estados Unidos somete a Cuba, causante de un empeoramiento de la situación energética del país.

El jefe de Estado calificó la hostil medida de genocida, al denunciar que Washington amenaza «con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible», suceso que ocasionado una situación del Sistema Electroenergético Nacional “particularmente tensa en los últimos días” en el país caribeño, alertó.

«Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2 mil MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno”, escribió Díaz Canel, y agregó que “este miércoles, por ejemplo, lo que se deja de generar en Cuba por indisponibilidad de combustibles, provocado por ese cerco criminal, asciende a 1 100 MW».

«La mejor demostración de lo que afirmamos está en el sensible mejoramiento del servicio en el mes de abril. La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse», dijo.

Alertó asimismo que, en días recientes, medios estadounidenses que sirven a la agenda belicosa de agencias federales de ese país, «mostraron desconcierto frente a la heroica resistencia del pueblo cubano, y la firmeza e inquebrantable unidad de nuestro Gobierno»

En tal sentido, Díaz Canel afirmó igualmente que «han tenido que reconocer que, pese a las cruentas medidas de asfixia económica y energética que EE. UU. ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un estado fallido».

En su mensaje, dejó claro que ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución.

«Por eso adoptaron una orden ejecutiva que bloquea totalmente el suministro de combustible a Cuba y otra que persigue y penaliza a quienes comercien o inviertan en Cuba. Es un diseño perverso que tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno», refirió el mandatario.

Igualmente reconoció en su mensaje que la flexibilización de algunas medidas del bloqueo hace pocos años «evidenció, sin ninguna duda, cuánto pueden beneficiarse los pueblos de Cuba y EE. UU., las relaciones comerciales entre ambos países y el desarrollo económico y social de nuestra nación, de no existir esta draconiana política».

«A ese mejoramiento le teme un grupo reducido de ultraderechistas que han secuestrado la política hacia Cuba y mienten o desinforman deliberada y cínicamente sobre la realidad cubana, mientras exigen más asfixia y amenazas sobre nuestro pueblo».

El jefe de Estado concluyó en su misiva que la respuesta de Cuba «sigue siendo la misma: dispuestos siempre al diálogo en igualdad de condiciones, seguiremos resistiendo y creando convencidos cada vez más de que nos toca saltar con esfuerzos propios por encima de las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos»