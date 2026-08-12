Díaz-Canel a los jóvenes: siéntanse la generación del centenario de Fidel

El dirigente cubano, acompañado de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, asistió a la sesión donde se dieron cita cientos de delegados de varios países, quienes reiteraron su compromiso con las ideas del líder histórico de la Revolución cubana.

Díaz-Canel conminó a los asistentes a enfrentar la actual ofensiva imperialista contra el sur global, signada por ideas conservadoras y fascistas expandidas mediante una guerra mediática, cultural e ideológica.

En el emotivo encuentro dedicado a Fidel y los jóvenes intervinieron varios líderes socialistas y progresistas, animados por lo que significa el Comandante en Jefe para asumir los desafíos de la contemporaneidad.

José Alejandro Alonso Cáceres, presidente de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae), destacó el protagonismo de Fidel en la constitución de esa organización y enfatizó en la necesidad de impulsar entre todos la integración antiimperialista.

Voces juveniles europeas y latinoamericanas también expresaron su solidaridad con Cuba, condenaron los intentos de agresión a la isla y evocaron el liderazgo de las ideas fidelistas en el año de su centenario.

El foro juvenil Creemos en ustedes formó parte de la segunda jornada del coloquio internacional Fidel: legado y futuro que reúne en La Habana a cerca de dos mil delegados, entre ellos más de mil extranjeros, procedentes de casi 70 países.