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Díaz-Canel a los jóvenes: siéntanse la generación del centenario de Fidel
Fotos: Luis Jiménez Echevarría.

Díaz-Canel a los jóvenes: siéntanse la generación del centenario de Fidel

Norland Rosendo González / ACN

Miércoles, 12 Agosto 2026 15:01

Considérense la generación del centenario de Fidel y luchen con las ideas socialistas por un mundo mejor, antepongan siempre el humanismo al algoritmo y la solidaridad al egoísmo, nosotros creemos en ustedes, dijo hoy el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el foro juvenil del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

El dirigente cubano, acompañado de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, asistió a la sesión donde se dieron cita cientos de delegados de varios países, quienes reiteraron su compromiso con las ideas del líder histórico de la Revolución cubana.

Díaz-Canel a los jóvenes: siéntanse la generación del centenario de Fidel

Díaz-Canel conminó a los asistentes a enfrentar la actual ofensiva imperialista contra el sur global, signada por ideas conservadoras y fascistas expandidas mediante una guerra mediática, cultural e ideológica.

En el emotivo encuentro dedicado a Fidel y los jóvenes intervinieron varios líderes socialistas y progresistas, animados por lo que significa el Comandante en Jefe para asumir los desafíos de la contemporaneidad.

José Alejandro Alonso Cáceres, presidente de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae), destacó el protagonismo de Fidel en la constitución de esa organización y enfatizó en la necesidad de impulsar entre todos la integración antiimperialista.

Díaz-Canel a los jóvenes: siéntanse la generación del centenario de Fidel

Voces juveniles europeas y latinoamericanas también expresaron su solidaridad con Cuba, condenaron los intentos de agresión a la isla y evocaron el liderazgo de las ideas fidelistas en el año de su centenario.

El foro juvenil Creemos en ustedes formó parte de la segunda jornada del coloquio internacional Fidel: legado y futuro que reúne en La Habana a cerca de dos mil delegados, entre ellos más de mil extranjeros, procedentes de casi 70 países.