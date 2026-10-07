Díaz-Canel a familiares de víctimas del terrorismo: “Su dolor es el de todo nuestro pueblo que los abraza”

El mandatario cubano, quien habló en nombre de una generación que era muy joven cuando nuestro pueblo se estremeció con el doloroso atentado a su aeronave con 73 personas a bordo, afirmó que los cubanos seguirán denunciando la impunidad, las agresiones del gobierno norteamericano, el bloqueo prolongado y recrudecido que es un genocidio, y la absurda pretensión de mantener a Cuba en una lista de supuestos patrocinadores del terrorismo mundial.

El Jefe de Estado compartió sentimientos y reflexiones con los familiares de las victimas del monstruoso hecho y con jóvenes atletas que simbolizan el legado de nuestros deportistas, a quienes arrebataron sus vidas.

“Ustedes son parte de ese legado. Cada vez que entrenan, cada vez que tratan de superar una marca, cada vez que representan con dignidad a Cuba, al pueblo cubano, además de sus anhelos personales como deportistas, de sus legítimas aspiraciones como deportistas, están defendiendo ese legado. Están defendiendo ese patriotismo, están defendiendo esa resistencia, están defendiendo ese valor”, aseguró el Presidente cubano.

En ese sentido, los convocó a que “cada vez que ganen, cada vez que tengan una victoria, cada vez que cumplan con dignidad en una competencia, recuerden a sus compañeros, dediquen sus victorias también a ellos que tuvieron esa victoria, que pudieron tener muchas más victorias y que las cercenó la política imperial, la política genocida, la política terrorista, la política criminal del gobierno de los Estados Unidos”.

A los familiares, Díaz-Canel les manifestó que “su dolor es el dolor nuestro, es el dolor de todo nuestro pueblo. Sabemos que no hay consuelo posible para tanto dolor, pero sí hay un pueblo entero que los abraza, que pronuncia sus nombres cada 6 de octubre y que jamás dejará de exigir justicia y exigir la verdad”.

“Por lo tanto -valoró- cada 6 de octubre, cuando reflexionemos sobre estas cosas, no lo debemos ver sólo como un aniversario de dolor, sino como un aniversario de reafirmación, reafirmando nuestra condena al terrorismo en todas sus formas”.

El emotivo encuentro estuvo conducido por un Héroe de la República, que por combatir el terrorismo junto a sus cuatro hermanos estuvo 16 años injustamente prisionero en Estados Unidos.

Gerardo Hernández Nordelo, al recordar el vibrante discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en la despedida a las víctimas del crimen de Barbados, aseveró que “del terrorismo contra Cuba no se puede hablar en pasado”.

“El terrorismo contra Cuba no ha cesado. Se puede considerar el bloqueo como un acto de terrorismo contra todo un pueblo, pero además basta con navegar por las redes sociales para ver abiertamente los llamados que se hacen desde la Florida y desde otros lugares, para cometer actos de sabotaje en nuestro país; y lo hacen desde ahí, desde ese propio país que se arrogó el derecho de tenernos en la ya mencionada lista”, reflexionó Hernández Nordelo.

Más adelante, las palabras de Wilfredo, hijo del piloto de la aeronave cubana, capitán Wilfredo Pérez (Felo), se escucharon desde la emoción, el dolor, la dignidad y el compromiso.

“Nos honra que siempre se recuerde la memoria de nuestros familiares, que esa memoria nunca se pierda, que se mantenga ese homenaje porque un hecho como este, como decía Fidel, no se puede olvidar nunca, porque eso afectó profundamente la vida de los cubanos”, comentó el hijo de Felo, que ya tiene 66 años.

En el intercambio -donde también participaron los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores- el Presidente de la República expresó a los familiares que “su dolor es nuestro, ustedes no están solos, su memoria es nuestra y nuestra causa sigue siendo la causa de Cuba entera”.

“Reafirmamos en este momento nuestra solidaridad con las víctimas y su familias, y reafirmamos con la misma firmeza de hace 50 años que Cuba no se rinde, que Cuba no se vende y que Cuba no olvida”, aseguró el mandatario.

CUBA NO OLVIDA, CUBA PRESERVA SU MEMORIA HISTÓRICA

Al rememorar las jornadas tristes y heroicas que protagonizó el pueblo tras el atentado en pleno vuelo contra la aeronave de Cubana de Aviación, el 6 de octubre de 1976, Díaz-Canel se refirió a las desgarradoras vivencias de los familiares de las víctimas de aquel abominable hecho.

“Desgarran esos testimonios, desgarran esas vivencias, desgarran esas historias de vida que ustedes han tenido en sus corazones y en sus mentes en todos estos años”, comentó el Presidente; para quien este intercambio fue “un encuentro para toda Cuba”, sobre todo para nuestros jóvenes”.

En el homenaje a las víctimas del horrendo acto terrorista de Barbados, que fue patrocinado, organizado y financiado por la CIA, el Jefe de Estado destacó la presencia de una representación de jóvenes esgrimistas cubanos que viajaban a La Habana, procedentes de Caracas. El de Barbados –remarcó- era “un vuelo de esperanza. Ahí no había terroristas, ahí no había nadie que hubiera hecho nada en contra de los Estados Unidos”.

Por lo tanto, ese hecho terrorista fue también un hecho de venganza, pero de venganza cruel, de venganza sin sentido, de venganza sin ningún argumento que lo pudiera justificar. Fue un hecho de rencor, de prepotencia. Y actuaron contra la inocencia de los que iban en ese vuelo.

Pero lo que pasa es –resaltó- “que los agredidos no han podido ser vencidos, porque los agredidos no se han rendido ni se van a rendir. Los agredidos han combatido, están combatiendo y van a seguir combatiendo”.

Y aquí también radica –añadió– lo importante de “que mantengamos esa memoria histórica y esas verdades intactas en la mente, intactas en los corazones, intactas en los sentimientos, y que las sigamos trasladando, las sigamos compartiendo, las sigamos alimentando con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las nuevas generaciones que están por venir”.

Frente a toda esa actitud canallesca y genocida del gobierno de Estados Unidos, el Presidente Díaz-Canel antepuso el verdadero sentido ético de Cuba, del pueblo cubano. “Nosotros -precisó- no superamos el odio generando más odio. Nosotros superamos el odio así, venciendo, resistiendo, creando y tratando de ser fieles a esa historia y a ese legado”.

Por todo ello -exigió el mandatario-, “a 50 años del crimen de Barbados nosotros tenemos todos los derechos como nación, como pueblo, a exigir que se desclasifiquen los archivos de la CIA sobre el atentado. Tenemos todo el derecho como nación y como pueblo a exigir que Estados Unidos deje de proteger a los terroristas que operan desde su territorio.”

Tras denunciar las agresiones contra Cuba en los momentos actuales, con un bloqueo prolongado, recrudecido y ahora incrementado con un cerco energético, el Presidente de la República señaló que el homenaje a las víctimas del crimen terrorista de Barbados era “un acto de memoria, un encuentro de memoria, pero también un encuentro de resistencia”.

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