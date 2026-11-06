Día Nacional de la Defensa: Que toda la cohesión y fortaleza con que funciona una zona de defensa beneficie a la comunidad

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en la mañana de este viernes –como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa– en el Ejercicio de Defensa Territorial realizado en la zona de defensa de La Coronela, al oeste de la capital, luego de que esta semana se efectuara en el país el Ejercicio Estratégico Moncada 2026.

La jornada comenzó con un encuentro con integrantes del Consejo de Defensa de Zona de la localidad y del Consejo de Defensa Municipal (CDM) de La Lisa, cuyo presidente, Carlos Javier Torres González, explicó los objetivos de las acciones previstas para la jornada: elevar la preparación movilizativa de responsables y grupos de apoyo, la preparación de jefas y jefes de las Milicias de Tropas Territoriales y el nivel de preparación de los grupos y subgrupos de los consejos de defensa.

El Presidente estuvo acompañado por otros miembros del Consejo de Defensa Nacional (CDN) e integrantes del Buró Político: Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Ministerio del Interior; y Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General; así como el general de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

También participaron el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La Habana, Liván Izquierdo Alonso; y el general de Brigada Raúl Pérez Ávila, jefe de la Región Militar de la capital, entre otros dirigentes, jefes y oficiales de las FAR y el Minint.

Gilberto Solar Vaillán, presidente del CDZ La Coronela, informó sobre las tareas previstas para la jornada por los miembros del consejo de defensa, centradas en las acciones a cumplir durante el enfrentamiento al enemigo y en el desarrollo de hábitos y habilidades de los dirigentes y jefes frente a las actividades enemigas.

Solar Vaillán explicó las fuerzas y medios que actúan en un territorio de poco más de un kilómetro cuadrado, donde residen más de 16 000 personas; las medidas previstas para el aviso y protección de la población; la salvaguarda de objetivos económicos y sociales; y la preparación y composición de las brigadas de producción y defensa (BPD) organizadas en el territorio, de las que forman parte la población y trabajadores de entidades laborales.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional indagó sobre las principales problemáticas de la zona de defensa de La Coronela y la respuesta que se les está buscando, al aprovechar la fortaleza y cohesión que aporta el funcionamiento en tiempos de paz de las estructuras para tiempos de guerra.

Díaz-Canel se interesó por el nivel de satisfacción que se genera en una localidad, donde ya más de 2 400 jubilados pueden cobrar sus pensiones en efectivo en instalaciones de actores económicos, según la información ofrecida; por la estabilidad del servicio de agua; y por la recogida de desechos sólidos, que se nota en las avenidas principales, pero no en las entrecalles.

Sobre la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, el Primer Secretario del Comité Central del Partido alertó sobre muchas áreas de La Coronela aptas para el cultivo que aún no se siembran. Indicó revisar metro a metro las tierras disponibles.

Gilberto Solar Vaillán explicó la atención que se brinda a las personas en situación de vulnerabilidad y puso como ejemplo que más de 360 han recibido apoyo alimentario, vestuario y otras ayudas.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional compartió con personal militar, milicianos y miembros de las brigadas de producción y defensa en el área de cohesión combativa de la localidad, donde se realizaba una clase combinada de armas y aseguramientos.

La práctica –explicó a Díaz-Canel el coronel Pedro Pablo Torres González– se organizó a partir de sectores de estudio para dominar la parte material del armamento, la ingeniería, la sanidad, el lanzamiento de granada, las reglas y procedimientos para el tiro y otras acciones.

Es un ejercicio –señaló– destinado a crear hábitos y habilidades en los combatientes para el manejo del armamento y los demás medios y aseguramientos de la defensa, y a cohesionar a hombres y mujeres de La Coronela que forman parte de su sistema de defensa, entre ellos los integrantes de las BPD.