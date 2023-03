Desmienten maniobra para intentar boicotear elecciones en Cuba

Así lo afirmó hoy Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería cubana, en su cuenta en la red social Twitter.

"Se trata de una amenaza fraudulenta dirigida a confundir y amedrentar", acotó el diplomático de la mayor de las Antillas.

En respuesta a este tuit, la cuenta en la misma red social del sitio web Nación y Extranjería, señaló que "seguros de una nueva victoria de nuestro pueblo, la maquinaria del odio y la desinformación acude nuevamente a la mentira para desmovilizar y confundir a los cubanos,desacreditar el sistema democrático de #Cuba."

La viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo, comentó al respecto que los odiadores ya no saben que inventar, y esta maniobra es muestra de su desesperación y frustración.

"Aquí en #Cuba vivimos una jornada de alegría y fiesta popular, aquí no hay miedo, aquí no hay confusión, aquí no se rinde nadie", aseveró.

Pedro Luis Pedroso, Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, subrayó asimismo que se sabe que EE.UU utiliza las redes sociales para mentir y confundir, estas son sus verdaderas armas.

En la nación caribeña se desarrollan hoy elecciones nacionales para elegir a los 470 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su próxima Legislatura.

Hasta las 11:00 am habían ejercido el derecho al voto tres millones 382 mil 992 electores, lo que representa el 41.66 por ciento del parte básico (ocho millones 120 mil 072).