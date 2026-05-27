Denuncia Embajada de Cuba en EE.UU. falsedades difundidas por Fox News

En una declaración oficial difundida a través de su perfil en la red social Facebook, la sede diplomática afirmó que tales señalamientos "son absolutamente infundados y responden a una campaña difamatoria promovida por el gobierno estadounidense".

La representación cubana subrayó que "la Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se atienen estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades".

El texto añadió que los diplomáticos "respetan, además, las leyes y regulaciones de los Estados Unidos", en respuesta a las acusaciones difundidas por el medio norteamericano.

La declaración señaló que "el aprecio a Cuba de millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la permanente agresión de su gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo objeto de intimidación con estas acusaciones carentes de fundamento y totalmente injustificadas".

La misión diplomática reiteró que continuará cumpliendo sus funciones conforme al derecho internacional y a las normas establecidas en el país receptor.