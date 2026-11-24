Esta situación incrementará la probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente del país desde la tarde y noche del día de hoy y durante el miércoles, que luego se extenderán a las regiones central y oriental.

Lo más significativo serán las lluvias intensas en algunas localidades del occidente.

Seguidamente un frente frío avanzará por el golfo de México, interactuando con la situación antes descrita y llegará a la región occidental entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, manteniendo una alta probabilidad de lluvias.

Teniendo en cuenta el desarrollo que pueda alcanzar este sistema, se orienta a todos los territorios y organismos de la Administración Central del Estado incrementar la vigilancia hidrometeorológica, puntualizar las medidas establecidas en los planes de reducción del riesgo de desastre para la protección de la población y los recursos de la economía, dando prioridad a aquellos que se encuentran en las áreas de inundaciones, principalmente en zonas bajas y de drenajes deficientes, deslizamientos del terreno y aguas abajo de las presas.

Se orienta a la población mantenerse atenta a las informaciones del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil, a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales, cumplir disciplinadamente las indicaciones que se impartan por las autoridades locales y las normas de conducta previstas para evitar pérdidas de vidas humanas.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre esta situación.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil