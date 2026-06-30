Cuba solicita una sesión de la Asamblea General de la ONU el 7 de julio para denunciar el recrudecimiento del bloqueo

“Hemos decidido solicitar una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, declaró este martes Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, durante una conferencia de prensa ofrecida en La Habana, en la que compareció ante medios nacionales e internacionales para exponer en detalle la ofensiva diplomática que desarrollará la Isla en el escenario multilateral, así como las nuevas aristas de la agresión estadounidense y las medidas coercitivas unilaterales que se han intensificado en los últimos meses.

El canciller cubano informó que la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá lugar el próximo 7 de julio en la sede de la organización en Nueva York, y precisó que, junto al resto de los Estados miembros, Cuba denunciará las acciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos, que incluyen la amenaza de agresión militar directa y la imposición de medidas que violan el derecho internacional y atentan contra la paz y la seguridad internacionales y regionales.

Rodríguez Parrilla enfatizó que denunciarán el cerco energético que, junto a otras medidas de intensificación extrema del bloqueo, constituyen un acto de genocidio tipificado también como un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos y del derecho internacional humanitario.

“Son actos que provocan daño, privación y Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es una gran potencia militar y nuclear. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí”, subrayó el ministro, dejando claro que la verdadera amenaza para la región y el mundo es la política de asfixia impuesta por Washington.

El titular de la diplomacia cubana insistió en que el bloqueo y la política de agresión y hostilidad del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano, para el ejercicio de sus derechos humanos, y también es una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad regional.

Advirtió que es una amenaza para cualquier estado soberano que podría quedar sujeto a medidas de similar carácter agresivo y extraterritorial en el futuro, sentando un precedente peligroso que atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional.

Expresó su confianza en que el órgano más democrático, universal y representativo de las Naciones Unidas, la Asamblea General, votará esta cuestión en octubre próximo con objetividad y en apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la igualdad soberana entre los estados, la integridad territorial e independencia política, la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos, así como la solución pacífica de controversias.

“Tenemos la certeza de que la inmensa mayoría de la comunidad internacional respalda y respaldará a Cuba, que es respaldar el derecho”, afirmó Rodríguez Parrilla.

El canciller calificó la situación como urgente porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica de manera sostenida y deliberada. “No consiste en un peligro por venir o una amenaza futura. Es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución. Sus daños humanitarios son crecientes, los sufrimientos y privaciones que provoca a nuestro pueblo aumentan cada día”, denunció el ministro, quien describió el cuadro de angustia que vive la población cubana como consecuencia directa de estas políticas.

Detalló que esta agresión de carácter sistémico se refuerza con el uso del poder comunicacional, digital y mediático monopólico para intentar aislar y desacreditar, para justificar el crimen injustificable del imperialismo contra nuestro pueblo. Ha quedado demostrado, en publicaciones recientes de prestigiosos medios de prensa cubanos e internacionales, la conexión, la articulación y el uso deliberado por parte del Departamento de Estado de medios de prensa estadounidenses como parte de la gestión actual para establecer una narrativa maliciosa, mendaz, para mentir y confundir a la opinión pública estadounidense, internacional y también cubana, incluso para presionar a sectores políticos de los Estados Unidos o influir en la propia Casa Blanca.

Presiones inéditas de EE.UU. y documentos desclasificados para intimidar a la comunidad internacional

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores hoy en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros. Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate.

Rodríguez Parrilla explicó que aproximadamente desde hace unas tres o cuatro semanas, con un despliegue diplomático intenso en casi todas las capitales del planeta y también en el ámbito multilateral, ilustrado por la naturaleza brutal de las acciones que realizan y las formas coercitivas y amenazadoras que aplican contra gobiernos y las medidas de otros estados. La misión permanente de los Estados Unidos en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, en otros organismos internacionales y sus embajadas en todas las latitudes realizan presiones inéditas para tratar de impedir que se realice esta sesión del 7 de julio próximo, utilizando todo el peso de su maquinaria diplomática y sus recursos de coerción.

Alertó que el aparato diplomático del Departamento de Estado está tratando de impedir que la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda considerar un tema de interés global y de enorme urgencia, utilizando presiones, chantajes y amenazas, tratando de intimidar a los Estados miembros de las Naciones Unidas. “Tratan de censurar su voz y su derecho a pronunciarse sobre un asunto directamente vinculado con la paz y la seguridad internacional y con el bienestar de todo un mundo”, denunció el canciller.

En estos momentos, la misión permanente de Estados Unidos en Nueva York amenaza con realizar acciones procesales para impedir que la Asamblea General pueda reunirse y deliberar sobre este tema, y tratan de impedir con métodos coercitivos que el órgano más democrático de las Naciones Unidas pueda ejercer las facultades que le otorga la Carta.

“Esto es una conducta adicional a la existente pretensión del Gobierno de los Estados Unidos de maniatar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante el abuso del derecho de veto”, señaló el ministro, refiriéndose al uso reiterado de este recurso para proteger a Israel de las resoluciones internacionales y para bloquear cualquier iniciativa que condene sus propias acciones.

“Se trata de un esfuerzo inconcebible, de acudir a cada capital para tratar de justificar acciones agresivas que están causando muertes en Cuba y que causarían muchas más, causarían un baño de sangre, una catástrofe humanitaria si la opción que determine el gobierno de los Estados Unidos como amenaza constantemente, fuera una aventura militar contra Cuba”.

El ministro cubano reveló la existencia de documentos que circulan de manera opaca, clandestina, y que son la base de las reuniones y las presiones que ejercen contra diplomáticos y funcionarios de gobierno en distintas latitudes. Mostró uno de estos documentos, que comienza diciendo: “Es tiempo de cambiar en Cuba”, y que, con hipocresía, se refiere a que el sufrimiento del pueblo cubano no debe continuar, en un intento de usurpar la voz del pueblo cubano y presentarse como sus supuestos redentores.

El documento afirma, de manera falsa y malintencionada, que Cuba es una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos debido a su apoyo a actores hostiles, al terrorismo y a la inestabilidad regional, argumentos que el canciller calificó de absolutamente mendaces y carentes de fundamento.

Rodríguez Parrilla explicó que este documento, de varias páginas, está dirigido a amenazar a personas y entidades, con la aplicación extraterritorial y punitiva de medidas comerciales y económicas, con acciones coercitivas unilaterales, complementando la orden ejecutiva que, de manera ambigua y vaga, autoriza al secretario del Tesoro a imponer sanciones, generando una opacidad que provoque intimidación en Estados, compañías, individuos e instituciones financieras que tengan cualquier tipo de vínculo con Cuba, advirtiendo que incluso si no hay vínculos entre su país y el objetivo de las penalizaciones, Estados Unidos insta a revisar cualquier vínculo con Cuba que pudiera exponer a riesgos de sanciones, constituyendo una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía de los Estados.

El otro documento: “El régimen debe reformarse, no vote con su propaganda”, continúa con una serie de capítulos calumniosos, refiriéndose a la próxima votación de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, prevista para de octubre de este año, una resolución que ha recibido siempre el apoyo abrumador de la mayoría de los estados miembros, a pesar de intentos de contaminarla o de presiones para modificar el discurso y el voto de los países, e incluso para obligar a los Estados a modificar su intervención en el debate general de julio.

El canciller mencionó un tercer documento, dedicado a tratar de presentar a Cuba como parte beligerante en la guerra que ocurre en Ucrania, lleno de mentiras sin una sola evidencia, sin un solo dato que respalde sus afirmaciones. Rechazó tajantemente la amenaza de la mayor potencia nuclear del planeta contra una comunidad pequeña, un país del sur, y reiteró que en Cuba no hay bases militares extranjeras, desmintiendo al secretario de Estado que afirma lo contrario. Recordó que la única base extranjera que ocupa territorio de nuestro país es la base estadounidense en Guantánamo, y que La Habana fue el lugar donde se firmó la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Cerco energético, ayuda humanitaria manipulada y voluntad inquebrantable de Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores hoy en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros. Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate.

Rodríguez Parrilla afirmó que Cuba ha cooperado y continuará cooperando, a pesar de la hostilidad, con el gobierno de los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley, enfrentamiento al narcotráfico, crimen internacional organizado, trata de personas y particularmente el terrorismo, a pesar de que Cuba es víctima hoy de actos terroristas y de la instigación al terrorismo y la violencia que se ejerce desde el territorio de los Estados Unidos, con financiamiento y participación de terroristas condenados, evidencia que fue entregada y es constantemente actualizada al gobierno de los Estados Unidos particularmente en el año 2023, después del frustrado intento de penetración de un comando terrorista fuertemente armado con armamento de guerra.

Reiteró que Cuba no participa de ninguna manera en la guerra del hermano país y que persigue el mercenarismo tal como establece la Constitución de la República, y que se han invocado procesos penales contra algunas decenas de imputados, con 31 personas severamente sancionadas en 12 procesos penales.

Denunció que el gobierno de los Estados Unidos utiliza constantemente pretextos imposibles, totalmente irreales para tratar de justificar su agresión y sobre todo para tratar de impedir que la opinión pública estadounidense reconozca el gravísimo daño humanitario que esas políticas provocan en nuestro país.

El canciller denunció que recientemente, el gobierno de los Estados Unidos trató de impedir que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU aprobara ayuda humanitaria en alimentos para el pueblo cubano, con maniobras procesales sucias, afectando incluso el interés de otros cuatro Estados en relación con este tema, para hacer un paquete que tuviera viabilidad procesal para impedirlo.

Señaló que el cerco energético y el enriquecimiento extremo de las medidas de bloqueo tienen un fuerte impacto en el acceso a los alimentos y sus precios para las familias cubanas. Este programa era de 116 millones de dólares, pero el gobierno de los Estados Unidos, en una votación democrática en el Programa Mundial de Alimentos, quedó totalmente aislado, acompañado solamente por un segundo Estado, contrastando esta conducta con el ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba por 100 millones de dólares, que el secretario de Estado, en la Santa Sede, declaró falsamente que había sido rechazado por el gobierno cubano, cuando ni siquiera había existido tal ofrecimiento.

El gobierno de Cuba ha aceptado esta ayuda sobre las bases en que funciona la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, pero señaló la incoherencia de que el verdugo, que es el autor del cerco energético y del bloqueo que provoca daños por miles de millones de dólares anuales, ofrezca ayuda.

Recordó que el año pasado los daños fueron calculados en más 7 mil millones de dólares, casi un 50% más que el año anterior, y daños acumulados en el orden de 170000 millones de dólares, sin calcular el daño humanitario, el sufrimiento, las privaciones, la angustia, los apagones, las dificultades con los alimentos y los medicamentos, que son incalculables.

El ministro denunció que, de los anuncios previos de ayuda humanitaria, como los 9 millones reducidos a 6, solo se han ejecutado 90000 dólares, y cuestionó que el secretario de Estado confirme o desmienta que esta ayuda no podrá ser ejecutada hasta finales de año, que no se ejecutará en los próximos meses y que no incluirá leche en polvo ni medicinas. Preguntó por qué estos condicionamientos, si se trata de una ayuda humanitaria que debería ser urgente, señalando la total incoherencia que caracteriza la política de los Estados Unidos contra Cuba.

El canciller cubano respondió a preguntas de la prensa nacional e internacional, abordando la reacción del Departamento de Estado a las transformaciones económicas en Cuba, que incluyen la ampliación del sector no estatal y la participación de cubanos residentes en el exterior, medidas soberanas que el gobierno de Estados Unidos ha sancionado de manera arbitraria.

También se refirió al estado de las conversaciones bilaterales, que no muestran progreso debido a la conducta agresiva de la delegación estadounidense, acompañada de constantes declaraciones ofensivas y amenazas, y a la manipulación de la ayuda humanitaria, dejando claro que el gobierno cubano está dispuesto al diálogo sin ilusiones, sobre bases de derecho internacional, igualdad soberana y respeto mutuo, midiendo los actos del gobierno de los Estados Unidos, que demuestran su intención de asfixiar a la nación cubana.

Rodríguez Parrilla concluyó afirmando que Cuba es una nación amante de la paz y del diálogo, que cree firmemente en el multilateralismo y en el papel central de la organización de naciones libres, y que persistirá en preservar a la América Latina y el Caribe como una zona de paz. “Para las mujeres y cubanos es sagrada la patria libre, soberana, digna e independiente. Por ese ideal varias generaciones de patriotas han pagado el precio supremo y soportado todos los sacrificios. Ahora no será diferente. Por ese ideal, frente a un escenario de agresión que no deseamos y que esperamos que nunca ocurra, lucharemos hasta las últimas consecuencias. Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”, sentenció.

Conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, martes 30 de junio de 2026. Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores hoy en conferencia de prensa ante medios nacionales y extranjeros. Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate.

Conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, martes 30 de junio de 2026. Foto: Marcelino Vázquez Hernández/ Cubadebate.