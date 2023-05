Cuba recuerda a las víctimas del Saratoga en el primer aniversario

Un sencillo homenaje a las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga rindieron este sábado la Unión de Jóvenes comunistas (UJC), dirigentes del Partido y el Gobierno de La Habana y familiares de las personas que perdieron la vida en ese lamentable accidente.

Hoy cuando se cumple un año de ese fatal suceso la segunda Secretaria de la UJC Nacional Meibis Estévez, junto a un joven rescatista, depositó una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba, y dedicó junto a los presentes un minuto de silencio como tributo a la memoria de las víctimas de ese hecho.

En la mañana del viernes 6 de mayo del 2022, una fuerte explosión removió ese centro turístico, de la calle Prado, causando la muerte de 47 personas y 99 lesionados, la mayoría trabajadores del hotel y personas que transitaban en ese momento por el lugar.

El siniestro ocurrió por un escape de gas licuado de un camión cisterna que abastecía el depósito de ese sitio, instalación que abriría sus puertas el 10 de mayo de 2022. La onda expansiva destruyó las fachadas de los tres pisos inferiores del inmueble y afectó a 23 edificios de la zona, incluidos 17 viviendas.

Desde ese momento toda la isla, junto al presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez, enfrento la tragedia.

Razón por la cual a 12 meses de ese siniestro Ismael Eduardo Caro Lam, responsable del Grupo Especializado de Operación y Socorro de la provincia de la Habana, dijo a Radio Rebelde que en tema de los desastres este en particular tiene una tipicidad no común, pues el hecho del evento como tal, la situación y el lugar en el que estuvo enclavado, el desastre marco no solo al pueblo de La Habana sino a toda Cuba.

El desastre en el Hotel Saratoga es algo que va a quedar en el corazón de todos nosotros no solo a un año de haber pasado, sino en el resto de nuestras vidas.