Cuba recibe nuevo donativo de 15 mil toneladas de arroz de China

Así destacó el vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

El donativo forma parte de la entrega emergente de 60 000 toneladas de arroz otorgada por el Gobierno de la República Popular China, que constituye la mayor ayuda alimentaria individual otorgada por el Gobierno chino a Cuba en los últimos años, según trascendió en la ceremonia de entrega.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera explicó que los envíos anteriores han beneficiado a todos los territorios Foto: Yesey Pérez López

Pérez-Oliva Fraga explicó que los envíos anteriores han sido distribuidos en todas las provincias del país y han beneficiado a la población cubana. La ayuda también ha llegado a instituciones como escuelas, hospitales, hogares maternos y casas de abuelos.

El Vice primer ministro destacó que la entrega del arroz se produce pocos días después de la recepción en Cuba del primer envío correspondiente a la segunda etapa de la donación de 5 000 sistemas solares fotovoltaicos procedentes de China.

La sucesión de ambas entregas, señaló, evidencia el carácter especial de las relaciones existentes entre los pueblos, Gobiernos y partidos de Cuba y China. En ese sentido, agradeció la asistencia recibida, en nombre del pueblo y el Gobierno cubanos y destacó la solidez de los vínculos bilaterales.

Hua Xin, embajador de la República Popular China en Cuba se refirió a la trascendencia de la entrega en el centenario del Comandante en Jefe. Foto: Yesey Pérez López

Por su parte, el embajador de la República Popular China en Cuba, Hua Xin, resaltó que el donativo constituye una expresión de la solidaridad y la ayuda mutua entre ambos países y adquiere un significado particular al coincidir con el centenario del natalicio de Fidel Castro.

El diplomático reiteró la oposición de China al bloqueo y a las sanciones unilaterales contra Cuba y aseguró que su país continuará promoviendo la cooperación práctica en áreas clave y brindando a la Isla el apoyo y la asistencia que estén a su alcance.

En la ceremonia también estuvieron presentes Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, así como otros directivos de los ministerios del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y de Comercio Interior.

La nueva entrega se inscribe en la continuidad de la cooperación entre Cuba y China y en los estrechos vínculos de amistad existentes entre ambos países.

Fuente: Granma