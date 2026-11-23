Durante el encuentro, el titular cubano de la Salud presentó una caracterización del sistema sanitario nacional y ofreció información sobre el proceso de implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que se ejecutan en el país para impulsar el desarrollo.

Asimismo, ratificó el compromiso de Cuba con la Agenda 2030, la atención sanitaria gratuita y la cobertura sanitaria universal.

Por su parte, Tedros Adhanom Ghebreyesus agradeció la acogida y hospitalidad recibidas en Cuba, y reconoció los desafíos que enfrenta el país. En ese sentido, subrayó la importancia de que la OMS y las Naciones Unidas mantengan su acompañamiento y apoyo.

«Cuentan con nuestro apoyo tanto desde la OMS como desde las Naciones Unidas», aseguró el directivo, quien manifestó su interés en conocer la situación actual del sistema sanitario cubano a partir de la presentación de las autoridades del sector.

Acompañaron al titular cubano la presidenta de BioCubaFarma, Mayda Mauri Pérez; el coordinador residente de las Naciones Unidas en Cuba, Pablo Ruiz Hiebra, y otros directivos del sector sanitario.

Previamente, el director general de la OMS visitó el Hospital Pediátrico y el Cardiocentro Pediátrico William Soler, donde conoció sobre el Programa Materno Infantil y la atención que reciben los niños en ambas instituciones.

Como parte de la jornada, también se realizó la entrega de un donativo de medicamentos e insumos médicos procedentes de esa organización internacional.