“Cuba no está sola”: voces del mundo se unen en Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro

El foro, bajo el nombre “Tribuna Antimperialista: la solidaridad no se bloquea”, contó con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.

La cita se erigió como un espacio para denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, la injerencia política y la guerra en todas sus expresiones, pero también para alzar la voz en favor de los derechos y la justicia social.

“Que ustedes estén aquí demuestra una vez más que Cuba no está sola”, afirmó Noemí Rabaza, vicepresidenta primera del ICAP, en la apertura del encuentro. Sus palabras resonaron en la Sala 1 del Palacio de las Convenciones como la mejor respuesta al asedio imperialista.

El encuentro congregó a representantes de organizaciones de solidaridad de América Latina, Europa, África y Asia, quienes transmitieron mensajes de respaldo al pueblo cubano y denunciaron las agresiones del gobierno estadounidense.

“Este bloqueo es un genocidio en el siglo XXI que se aplica contra el noble pueblo de Cuba”, afirmó el vicepresidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, quien destacó un vínculo que trasciende generaciones y se fortalece en la resistencia contra el cerco económico.

Desde México, Magdalena Rosales, coordinadora del Grupo de Hermandad México-Cuba, recordó la histórica amistad entre ambas naciones. “Cuba siempre ha acompañado la causa mexicana, como México siempre ha acompañado la causa cubana”, afirmó, y subrayó la necesidad de exigir el levantamiento del bloqueo.

“Sabemos que uno de los puntos más sensibles es la energía. Necesitamos que todos los pueblos del mundo exijamos que se levante el bloqueo. No se puede dudar del medicamento. Hay medicamentos fundamentales. ¿Por qué los niños cubanos se están muriendo a falta de la tecnología que ya está establecida, la mejor del mundo?”, cuestionó.

La activista puertorriqueña Soan Tanis fue contundente: “Hay que decirlo sin rodeos: el bloqueo contra Cuba es una guerra”. Y añadió que Puerto Rico, como colonia estadounidense, comprende en carne propia el significado de la dominación imperialista.

Una de las intervenciones más emotivas del foro fue la de Gloria La Riva, coordinadora del Proyecto Hatuey y activista estadounidense, quien evocó una anécdota que refleja el espíritu de resistencia del pueblo cubano. “Pa' lo que sea Fidel, ese sigue siendo el lema de los cubanos”, afirmó.

La Riva recordó un discurso de Fidel en el congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, donde el Comandante advirtió sobre los sacrificios que vendrían tras la caída de la Unión Soviética. “Dijo: ‘Si Cuba fuera el único país socialista, levantaremos mañana en alto la bandera para defender el socialismo hasta el último cubano’”, narró. “Lo hizo para preparar al pueblo a lo que venía. Y eran tiempos donde muchos decían: no podemos sobrevivir sin la Unión Soviética. Pero lo hizo con la unidad del pueblo”.

La Riva destacó el papel de la ayuda material como forma de solidaridad. “En este momento la lucha primordial, además de lo que estamos haciendo en las calles, es ayuda material”, afirmó.

Reveló que su organización ha logrado enviar medicamentos y suministros a Cuba, incluso en medio de las restricciones del bloqueo. “Hemos conocido muchos casos de niños que hubieran muerto y que fueron salvados por lo que mandamos. Cuando llegamos al hospital, los médicos nos dijeron: ‘Lo que ustedes traen es lo que exactamente necesitamos’”.

Onyesonwu Chatoyer, copresidenta de la Red Solidaridad con Cuba en EE.UU. y directiva de la Brigada Venceremos, reafirmó el compromiso de los activistas estadounidenses con la Revolución Cubana. “La solidaridad con Cuba es inquebrantable. Desafiaremos el bloqueo mientras exista”, afirmó.

Desde Europa, el profesor italiano Luciano Vassapollo fue contundente: “Cuba es humanidad, Fidel es humanidad, es patrimonio de la humanidad”. En su intervención, destacó el legado del Comandante en Jefe como faro para los movimientos populares del mundo.

Desde Portugal, un miembro del Tribunal Internacional contra el Bloqueo calificó esta iniciativa como “más que una herramienta: es un arma de lucha” que visibiliza los crímenes del cerco económico y moviliza conciencias contra la agresión imperialista.

Michael Lapsley, presidente honorario de la Sociedad de Amistad Sudáfrica-Cuba, sobreviviente del apartheid, destacó la deuda de su país con Cuba por su apoyo en la lucha por la liberación. “El legado de Fidel nos inspira a seguir luchando por la justicia”, afirmó.

El vicepresidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Sun Xueqing, reafirmó el respaldo de China a la resistencia cubana. “La amistad entre los pueblos de China y Cuba es inquebrantable”, sentenció.

Iraklis Tsavdaridis, secretario ejecutivo del Consejo Mundial por la Paz, destacó el compromiso de Cuba en la promoción de la paz y denunció el injusto bloqueo de Estados Unidos, subrayando la resistencia del pueblo cubano como ejemplo para el mundo.

El foro concluyó con un mensaje de unidad y esperanza. Como expresó el coordinador de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad, Norberto Galiotti: “Una gota es bien poco, pero ya otra es aguacero, y ese es el sentido de esta solidaridad”. Un llamado a sumar esfuerzos contra el bloqueo y a demostrar que, como afirmó Noemí Rabaza al inicio del encuentro, Cuba no está sola.