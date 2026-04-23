Cuba ha estado dispuesta a dialogar con el Gobierno de EE. UU., siempre y cuando esto se haga con respeto a nuestra soberanía y nuestra independencia (+Video)

«Históricamente, Cuba ha estado dispuesta a dialogar con el Gobierno de EE. UU., siempre y cuando esto se haga con respeto a nuestra soberanía y nuestra independencia».

Así lo afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en entrevista concedida, recientemente, al periodista y escritor brasileño Breno Altman, de Ópera Mundi, y que ha sido transmitida en su programa 20 Minutos.

La conversación –la segunda entre el periodista y el mandatario– tuvo lugar en el Palacio de la Revolución y, según se describe en la cuenta de You Tube de Presidencia de la República, versó sobre la situación del país bajo los efectos del bloqueo del Gobierno estadounidense, y más recientemente el cerco petrolero, las transformaciones que acomete la nación, la solidaridad internacional, los inicios de las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, entre otros asuntos de total actualidad.