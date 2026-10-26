Cuba espera nuevo triunfo contra el bloqueo en la ONU pese a chantajes

El representante permanente de Cuba ante la ONU expresó que el 27 y 28 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) volverá a su examen anual de la resolución cubana que reclama el fin de ese cerco unilateral.

Cuba llega a la AGNU con la legitimidad de una demanda justa, sostenida durante décadas y con un amplio respaldo internacional, dijo el diplomático, quien sostuvo que defenderán “con ejemplos irrefutables los cuantiosos y dolorosos daños que provoca el bloqueo en el pueblo cubano”.

Este año -advirtió-, la votación tendrá lugar en un contexto especialmente grave, marcado por el reforzamiento sin precedentes de la política de castigo colectivo contra Cuba, incluyendo un cerco energético y sanciones secundarias a terceros países.

A este escenario “se añade una ofensiva sin precedentes del Departamento de Estado, la Misión Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (USUN) y las Embajadas estadounidenses alrededor del mundo para intentar alterar la voluntad soberana de los Estados miembros y debilitar los tradicionales niveles de apoyo alcanzados por nuestra resolución”, acotó.

Enfatizó que “en un año donde los graves efectos del bloqueo son imposibles de ocultar, el Gobierno estadounidense ha desplegado intensas gestiones diplomáticas, incluidas presiones directas del Secretario de Estado, amenazas de sanciones y posibles represalias económicas y políticas contra países de todo el mundo”.

“Ello se ha complementado -subrayó- con un accionar diplomático ofensivo del Embajador estadounidense ante las Naciones Unidas Mike Waltz y su equipo de politiqueros, quienes en su afán de desviar la atención sobre el abrumador rechazo que genera el bloqueo a nivel internacional, organizaron un mendaz evento de marcado perfil anticubano en la sede de las Naciones Unidas el pasado 19 de octubre”.

Recordó que “en su afán de atacar a Cuba, Estados Unidos llevó a Naciones Unidas a criminales comunes y a un sujeto incluido en la lista cubana de individuos y entidades buscados por sus actividades terroristas, en virtud de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad”.

El embajador cubano alertó que el objetivo de Washington es conseguir que países que históricamente han rechazado el bloqueo por su carácter violatorio del derecho internacional, cambien ahora su voto, se abstengan o incluso se ausenten de la votación. «Intentan cambiar posiciones históricas a punta de pistola», dijo.

“Es tal el temor en los círculos cercanos al Secretario de Estado, que el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, ha puesto en marcha una campaña políticamente motivada en redes sociales que pretende demeritar y desacreditar los logros de la Revolución”, puntualizó.

Agregó que todo forma parte del afán incumplido de decenas de administraciones estadounidenses de provocar un cambio de sistema político, económico y social en Cuba.

El debate que ocurrirá en la sede la ONU, en Nueva York, martes y miércoles, “trascenderá el nivel de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, al tratarse de un tema de interés para la Asamblea General, incluido en su agenda por más de 30 años, que concita altos niveles de participación y amplia representatividad regional”, dijo.

Además, estará “en juego -opinó- el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la libertad de comercio y navegación, la no injerencia y la vigencia y relevancia de la Carta de las Naciones Unidas”.

La dimensión humana de esta agresión continua de los Estados Unidos no puede ocultarse, indicó el representante del país caribeño ante el organismo multilateral.