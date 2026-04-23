Cuba defenderá informe sobre lucha contra discriminación racial

La delegación cubana estará presidida por la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh e integrada por representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, y los ministerios de Educación, Salud, Cultura y Relaciones Exteriores, así como por representantes de la sociedad civil, destacó el sitio de la Cancillería.

El informe es resultado del trabajo conjunto de instituciones, organismos y organizaciones vinculadas al Programa Nacional de lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial "Color Cubano", en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde la anterior presentación de Cuba ante el CERD en 2018, se impulsaron reformas legislativas que fortalecen el marco jurídico e institucional de protección de los derechos humanos, con énfasis en la igualdad y la no discriminación.

A pesar del reforzamiento del bloqueo, del cerco energético y de la retórica agresiva y hostil del gobierno de Estados Unidos, Cuba mantiene el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Desde el triunfo de la Revolución en 1959, el enfrentamiento a todas las formas de discriminación ha sido una prioridad para el Estado cubano.

La delegación participará en el diálogo con el CERD con disposición a un intercambio abierto, objetivo y transparente, que contribuya a continuar perfeccionando la sociedad cubana y su obra de justicia social, en la cual la lucha contra todas las formas de discriminación seguirá siendo una prioridad.