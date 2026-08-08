Cuba cuenta con el acompañamiento y la solidaridad permanente de los partidos comunistas y obreros

Estimados secretarios generales y presidentes de los partidos comunistas y obreros miembros del EIPCO:

Queridos camaradas:

Distinguidos invitados:

José Martí, nuestro Héroe Nacional, sentenció: «Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana».

Por esa dignidad que ustedes encarnan, viniendo a Cuba en tiempos difíciles, los recibimos con admiración, trasladándoles el agradecimiento colectivo y dándoles la más cordial bienvenida.

Hoy, reunirnos aquí, tiene un valor extraordinario. Sabemos que ustedes han sorteado obstáculos de todo tipo, que han desafiado amenazas, enfrentado odios y asumido consecuencias, para venir a nuestra patria y levantar la voz de la justicia en tiempos de injusticias.

La participación de más 100 representantes de 48 partidos en este 24 Encuentro, nos confirma que Cuba no está sola y que cuenta con el acompañamiento y la solidaridad permanente de los partidos comunistas y obreros que conforman esta importante plataforma.

Hoy nos damos cita, aquí, en una nación sometida al genocidio, un país que sufre los terribles rigores de un castigo colectivo, bloqueado hasta límites extremos para impedir la entrada de combustibles, medicinas, alimentos, piezas de repuestos, oportunidades de inversiones y comercio, créditos y cualquier recurso vital para las familias.

Los hogares cubanos sufren prolongados cortes de electricidad, carencia de agua, limitada cocción de los alimentos y toda la secuela de malestar que esas condiciones de vida generan, especialmente en los más vulnerables.

El impacto es doloroso y triste, más de 1 800 niños no tuvieron derecho a la vida por la duplicación de la tasa de mortalidad infantil en el país. De 4.0 en 2017 a 9.9 que tenemos hoy, mientras tanto, ha disminuido a 65 % el índice de supervivencia de los niños con cáncer, de un 85 % que se registraba antes del arreciamiento de la asfixia económica.

Decenas de miles de pacientes que necesitan hemodiálisis y otros con afecciones oncológicas, ven reducidas sus esperanzas de vida, ante carencias insalvables, mientras siguen en ascenso las listas de espera para cirugías, en hospitales golpeados por la falta de insumos, energía y medicamentos.

Con la aplicación de las llamadas “sanciones secundarias” de marcado carácter extraterritorial, se retiran del país empresas, instituciones financieras, líneas aéreas, navieras y operadores del turismo, asediados y presionados al extremo por las órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense que busca, sin disimular sus objetivos, el colapso total de la economía.

A todas estas sanciones se une la falaz imputación, políticamente motivada, contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que intenta dañar el simbolismo que representa su figura para la Revolución y la lucha antimperialista mundial.

Y unido a ello crece la lista de instituciones y personas sancionadas por el gobierno estadounidense, con el claro objetivo de intimidar y cerrar cualquier espacio reforzando la asfixia que han diseñado para esta isla que no se rinde, ni se rendirá nunca.

¿Qué justificación alude el actual gobierno de los EE. UU. para semejante barbarie? Usan cínicamente argumentos insostenibles, mentiras que irrespetan la inteligencia y son una burla a la comunidad internacional. Nos acusan de ser una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos de América, la mayor potencia nuclear y económica del planeta.

Nos acusan de ser una «superpotencia en espionaje» de financiar movimientos de izquierda y de ser responsables de los reclamos sociales dentro de Estados Unidos, cuando son sus políticas racistas, desiguales e insostenibles las que generan insatisfacción en su propio pueblo.

No hay argumentos más falsos y peligrosos que los que han inventado con respecto a nuestra patria. Se trata de un nuevo macartismo, de un plan orquestado para crear un pretexto que justifique una escalada militar y una intervención en suelo cubano.

Pero no hemos permanecido inertes, no somos, como ellos pretenden hacer creer al mundo, un «estado fallido» incapaz de reaccionar, de buscar soluciones y salir adelante.

Al respecto, el Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de las República, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura de la más reciente sesión de nuestro parlamento, lo dejó claro al expresar (y cito) «en el contexto actual nos hemos propuesto emprender las transformaciones que exige el momento, bajo la conducción del Partido, de manera colegiada y democrática, en consulta con el pueblo, sin comprometer la independencia, la soberanía nacional, ni las conquistas sociales de la Revolución».

Por tal motivo, luego de un amplio proceso de intercambio con expertos, actores económicos, académicos y evaluando las experiencias de países amigos, debatimos en el Buró Político, en el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros, 176 Transformaciones Económicas y Sociales, agrupadas en 23 ejes temáticos que resultaron aprobadas.

Las mismas tienen como propósito desatar las fuerzas productivas para generar riqueza y distribuirla con justicia social, mejorar las condiciones de vida del pueblo, potenciar el desarrollo socioeconómico del país y preservar las conquistas sociales, con el alcance y calidad que durante décadas ha distinguido a la Revolución cubana, decisiones tomadas sobre las bases teóricas del Marxismo – Leninismo, el pensamiento martiano, el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Las transformaciones que ya están en marcha, las realizamos con pleno apego a la independencia y la soberanía; para fortalecer la capacidad del gobierno revolucionario de seguir defendiendo los intereses del pueblo y el derecho de continuar construyendo el socialismo, acorde a nuestras características propias y las limitaciones que enfrentamos.

Lo que se está implementando nos permitirá, entre otras cosas, diversificar la economía, contrarrestar la inflación, abrir nuevas fuentes de empleo, fortalecer los salarios, un incremento en las exportaciones y reducir la dependencia económica del país, logrando mayor autosuficiencia con los recursos y el talento propio.

Estimadas compañeras y compañeros:

El 24 Encuentro que estamos inaugurando reviste una especial significación y compromiso, ya que además de celebrarse en estas circunstancias, se realiza en contexto de las celebraciones por el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyo pensamiento antimperialista, humanista y en defensa de la paz y las causas justas de los pueblos, posee una vigencia extraordinaria.

A las ideas y enseñanzas del Comandante regresamos permanentemente. Su firmeza en la defensa de la soberanía de la Patria, su condena a las feroces apetencias imperiales, su llamado a la unidad entre las fuerzas de izquierda y progresistas, son imprescindibles para contrarrestar los colosales desafíos del actual escenario internacional.

Es cada vez más evidente que la arremetida neofascista no es solo contra Cuba, es mucho más peligrosa, es contra cualquier idea que desafíe el poder de las grandes corporaciones y que amenace el pensamiento conservador y expansionista del capitalismo.

En sus Reflexiones, Fidel lo expuso al expresar: «Pienso que una nueva y repugnante forma de fascismo está surgiendo con notable fuerza en este momento de la historia humana», advirtiendo que esta nueva manifestación operaba con métodos distintos a los del nazismo y el fascismo clásicos.

Sobre estos trascendentales temas y desafíos estamos convencidos de que tendremos un fructífero debate, que ayudará al fortalecimiento de esta plataforma, cercana ya a celebrar su 30 aniversario y a la consolidación de la cooperación entre todos los partidos comunistas y obreros que la integran.

De conjunto, continuaremos preservando las ideas del socialismo y el pensamiento emancipador de izquierda, que lejos de ser amenaza o sinónimo de fracaso, es la esperanza para un planeta donde las grandes mayorías siguen siendo víctimas de los apetitos imperiales, el despojo de los recursos y la destrucción del medio ambiente.

Este es también un espacio para defender la paz, porque un acto irresponsable contra Cuba provocaría dolorosas pérdidas humanas que pueden ser evitadas y una incalculable inestabilidad para la región y para un mundo ya sacudido por las guerras, la destrucción y la desesperanza.

Dediquemos entonces este encuentro a forjar una mayor unidad de los partidos comunistas y obreros, en un mundo cada vez más desigual, que al decir martiano, nos mantenga en cuadro apretado para que no pase el gigante de las siete leguas.

Defendamos nuestras ideas que nos hacen más fuertes y defendamos la verdad que es un arma poderosa que siempre ha acompañado y acompañará a los revolucionarios.

Con más convicción que nunca, digamos:

¡Hasta la victoria siempre!

¡Socialismo o Muerte!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos

Muchas gracias.