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Cuba avanza en la creación de una red de gastronomía ligera: ¿Qué establece la nueva resolución?
La nueva resolución entra en vigor en siete días a partir de su publicación este 2 de octubre de 2026.

Cuba avanza en la creación de una red de gastronomía ligera: ¿Qué establece la nueva resolución?

Tomado de Cubadebate

Sábado, 03 Octubre 2026 12:42

Cuba da un paso hacia la creación de una red de gastronomía ligera destinada a dinamizar este servicio, con la publicación hoy de la Resolución 29/2026 del Ministerio del Comercio Interior (Mincin) en la Gaceta Oficial.

Grettel Portales Pérez, directora general de Servicios del Mincin, confirmó en conferencia de prensa que dicha red estará integrada por puntos de venta móviles o fijos, con ofertas de alimentos de fácil elaboración y consumo rápido, para acercar esa oferta a la población y las comunidades.

Precisó la directiva que el cuerpo jurídico apunta a implementar una parte de la transformación 152 que contempla la participación de actores económicos con licencia comercial para servicios gastronómicos, los cuales podrán conformar cadenas comerciales con sus propias marcas o nombres registrados.

Como incentivo comercial subrayó que aquellos actores que posean tres o más puntos podrán solicitar licitaciones para gestionar establecimientos gastronómicos o centros de elaboración, priorizando además que los establecimientos o puestos se ubiquen en zonas de alta concentración de personas y de interés social, laboral o recreativo.

Portales Pérez explicó que la norma viene a ordenar una red de negocios y comercios que ya operaban en este formato, y tiene la intención de conformar marcas reconocidas, patentar marcas y extenderlas tanto en el ámbito nacional, como hacia el exterior, con la intención de incentivar además la producción y la oferta a la población.

De acuerdo con lo estipulado, los manipuladores y elaboradores de alimentos deberán cumplir con las normas de higiene, inocuidad y gestión de residuos vigentes en la nación, añadió.

La nueva resolución entra en vigor en siete días a partir de su publicación, mientras que las empresas municipales de Comercio tienen 10 días naturales para definir los establecimientos que entregarán como incentivo comercial a quienes se integren a la red, la cual ya cuenta con 20 actores identificados a lo largo y ancho de la isla.