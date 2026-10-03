Cuba avanza en la creación de una red de gastronomía ligera: ¿Qué establece la nueva resolución?

Grettel Portales Pérez, directora general de Servicios del Mincin, confirmó en conferencia de prensa que dicha red estará integrada por puntos de venta móviles o fijos, con ofertas de alimentos de fácil elaboración y consumo rápido, para acercar esa oferta a la población y las comunidades.

Precisó la directiva que el cuerpo jurídico apunta a implementar una parte de la transformación 152 que contempla la participación de actores económicos con licencia comercial para servicios gastronómicos, los cuales podrán conformar cadenas comerciales con sus propias marcas o nombres registrados.

Como incentivo comercial subrayó que aquellos actores que posean tres o más puntos podrán solicitar licitaciones para gestionar establecimientos gastronómicos o centros de elaboración, priorizando además que los establecimientos o puestos se ubiquen en zonas de alta concentración de personas y de interés social, laboral o recreativo.

Portales Pérez explicó que la norma viene a ordenar una red de negocios y comercios que ya operaban en este formato, y tiene la intención de conformar marcas reconocidas, patentar marcas y extenderlas tanto en el ámbito nacional, como hacia el exterior, con la intención de incentivar además la producción y la oferta a la población.

De acuerdo con lo estipulado, los manipuladores y elaboradores de alimentos deberán cumplir con las normas de higiene, inocuidad y gestión de residuos vigentes en la nación, añadió.

La nueva resolución entra en vigor en siete días a partir de su publicación, mientras que las empresas municipales de Comercio tienen 10 días naturales para definir los establecimientos que entregarán como incentivo comercial a quienes se integren a la red, la cual ya cuenta con 20 actores identificados a lo largo y ancho de la isla.