La norma establece la bonificación del pago de los impuestos sobre Utilidades y sobre los Ingresos Personales a los actores económicos estatales y no estatales que inviertan en proyectos de infraestructura social, construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales o instalaciones deportivas, entre otros.

Los beneficios tributarios que establece la norma son los siguientes: