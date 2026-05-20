Cuba adelanta el cierre del curso escolar y elimina los exámenes de ingreso a la Educación Superior

La ministra calificó el proceso transcurrido como “de sensibilidad extraordinario, de sacrificio, de compromiso tremendo” y destacó que, en no pocas ocasiones, rozó “el heroísmo cotidiano”. Explicó que la necesidad de asumir múltiples variantes para garantizar la continuidad del curso ha exigido un esfuerzo extraordinario de profesionales, familias, niños y adolescentes.

“Nosotros siempre hablamos de que, aunque hay algunas políticas que han sido aplicables a todo el país en sus conceptos principales, el modo en que se ha tenido que implementar es muy diverso”, señaló Trujillo Barreto. Reconoció que el gran reto ha sido atender cada individualidad, no solo de los niveles y tipos de educación —que son muchos— sino, sobre todo, la individualidad de cada persona y cada institución.

Si bien reconoció que “no todo sale exactamente como se modela desde un escenario”, valoró que haber previsto variantes con un enfoque preventivo les ha sido de gran ayuda. En momentos puntuales, aseguró, tuvieron entre 10 000 y 22 000 estudiantes en condiciones excepcionales, aquellos en mayor desventaja por estar más desconectados de sus instituciones o residir en lugares más distantes. “Para cada uno hemos tenido que ir encontrando variantes”, afirmó.

La titular subrayó que la experiencia del modelo cubano, que atiende a cada persona para lograr la mejor inclusión posible sin desconocer sus individualidades, ha sido clave en este proceso.

Prioridad para los grados terminales

La ministra explicó que en la última etapa se ha priorizado a los grados terminales de cada ciclo: sexto, noveno y duodécimo grados. “Hemos puesto mucho énfasis con un esfuerzo tremendo de las autoridades educativas, pero también de los decisores del gobierno, del Partido y de cada región educativa”, declaró.

Advirtió que la acogida de estos estudiantes en los niveles superiores deberá comprender la manera particular en que concluyeron su curso escolar, confiando en las variantes didácticas y pedagógicas que “sabemos hacer muy bien”. Recordó que la pedagogía cubana ha avanzado mucho en atender lo diverso, una práctica que, aunque ya se empleó durante la pandemia, ahora adquiere matices distintos al no contar con el mismo soporte tecnológico.

“Después de una noche sin corriente, ir a la escuela para el muchacho, cómo atraerlo, la clase, es un reto. Y los maestros, que también sufren igualito, sin energía eléctrica o con el problema de que si tengo agua o no tengo agua en la casa, concentrarse en dar clases a los muchachos ha sido todo un reto”, reflexionó.

En cuanto al proceso evaluativo, la titular explicó que se ha flexibilizado sin renunciar a la exigencia. Destacó el valor de la evaluación sistemática, ese “encuentro permanente entre quienes están enseñando y aprendiendo, donde también los maestros aprenden”. Señaló que la resolución de evaluación vigente y los avances de la ciencia didáctica facilitan que esa evaluación sistemática pueda ponderarse adecuadamente.

“Un buen profesor acompañado de las familias de su propio grupo —porque todos evaluamos y hay que comprender eso así— puede lograr probablemente mayor integralidad que un examen que, en definitiva, si uno el último día estudia bastante, sale bien y no es el resultado de lo que aprendió realmente durante todo el curso”, argumentó.

Adelanto del cierre del curso: del 15 al 30 de junio

Ante la pregunta sobre nuevas adecuaciones para la etapa final, la ministra confirmó que se adelantará el cierre del curso escolar. La decisión —explicó— responde a una “evaluación humana profunda y sensible” de la compleja situación que enfrenta el país, marcada por la falta total de combustible, las limitaciones logísticas y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

“Ha habido que disminuir en cada territorio, de acuerdo a particularidades, la admisión, el servicio de semiinternado, los días de presencialidad. Se caminan largas distancias tanto por los niños como por sus familias como por los maestros”, detalló.

El cierre se realizará de forma gradual entre el 15 y el 30 de junio, cuando inicialmente se había previsto para julio. No obstante, la Ministra aclaró que esto no significa el cierre total de las instituciones educativas. “Vamos a seguir dando la respuesta que las instituciones educativas acostumbran a dar por la implicación que tienen para la sociedad, para la familia”, afirmó.

Precisó que no se trata de adelantar un calendario de exámenes —y advirtió que están rectificando cualquier información que desvirtúe este extremo— sino de iniciar un cierre gradual del periodo lectivo.