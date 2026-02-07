Corporación Cimex anuncia medidas temporales ante situación de disponibilidad de combustibles

Ante la limitación en las ventas y la baja disponibilidad actual, la corporación ha decidido aplicar las siguientes disposiciones con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y llegar a la mayor cantidad de clientes posibles.

En primer lugar, y hasta que las condiciones lo permitan, se posponen las ventas de combustibles en Moneda Nacional (CUP) y la comercialización de combustible Diésel en USD a la población.

De manera simultánea, se implementará a partir de este mismo 7 de febrero la plataforma Ticket en los servicentros destinados al expendio de combustibles en USD para la gasolina B90 y B94. Este sistema tiene como objetivo organizar el proceso de venta. Mediante la plataforma, el límite de combustible a adquirir será de hasta 20 litros cada vez que el cliente se inscriba, y este contará con 24 horas para consumir su turno una vez sea notificado.

La Corporación Cimex asegura que, en la medida que las condiciones de disponibilidad de los combustibles lo permitan, se restablecerá paulatinamente su comercialización liberada.

La entidad sugiere a sus clientes mantenerse informados mediante sus canales oficiales de comunicación, donde continuarán actualizando sobre la implementación de estas medidas.

Para cualquier información, los usuarios pueden contactar al Número Único: 80000724, al correo electrónico atencionalcliente@cimex.com.cu, o a través de los perfiles en redes sociales: Facebook (Corporación Cimex Oficial), X (@cimex_cuba) e Instagram (@cimex_cuba).