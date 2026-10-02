Convoca Díaz-Canel a defender con convicción el carácter social de las transformaciones (+Audio)

En el encuentro, los participantes compartieron experiencias concretas de trabajo comunitario. Explicaron los primeros pasos en sus demarcaciones para facilitar el pago a los jubilados, destacaron la atención a los centros del sistema de atención a la familia, el apoyo a embarazadas de riesgo y a adultos mayores con el apoyo de actores económicos locales y de organismos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, actividades que ahora mandata las transformaciones económicas y sociales

De igual manera, detallaron los líderes comunitarios al Presidente las experiencias de sus proyectos que tejen redes de solidaridad, cultura y deporte en función de atender problemas sociales. Caridad Reyes Peña, pensionada de la Seguridad Social, dirigente de bloque de la FMC y líder de un proyecto comunitario en Cayo Hueso, explicó cómo en esa populosa barriada las federadas realizan una labor que tiene como base la comunicación social, porque –aclara— “comunicar con amor” favorece el apoyo, la armonía y el bienestar en los vecindarios. Reyes Peña resaltó el protagonismo de las federadas, que desde Cayo Hueso van expandiendo la experiencia a otras comunidades de Centro Habana.

Olga Guvertier Gómez, presidenta del Consejo popular La Timba del municipio Plaza de la Revolución, de manera particular llamó la atención sobre la necesidad de aprovechar las potencialidades que hay en las comunidades, sobre todo las relacionadas con los jóvenes que sueñan y se ocupan de hacer un país mejor.

Carlos Iznaga Valdés, coordinador de Desarrollo del Grupo Empresarial de Comercio Exterior ejemplificó la responsabilidad social de las 15 empresas del organismo vinculadas a la atención social, mencionó la reparación de salas de oncología y neurocirugía en el pediátrico Juan Manuel Márquez, la donación de siete toneladas de arroz para los SAF y comunidades en tránsito, y proyectos de paneles solares en el Instituto de Nefrología y el Psiquiátrico de La Habana, además de la rehabilitación de una escuela para niños ciegos y débiles visuales.

Luis Miguel Morejón Ferriol, presidente de la recién creada mipyme Hidrox, dedicada fundamentalmente a los servicios de higienización de los hospitales, dijo que, aunque pasen ahora de ser un proyecto de desarrollo local a un empresa, el compromiso social no cambiará.

Desde 2022, Hidrox S.U.R.L. se ocupa del suministro de algunos abastecimientos que estas entidades sociales necesitan, a precios que desde entonces no se sobrecargan, sino que se cubren con la ampliación del negocio de lavado de carros que él gerencia.

En estrecha colaboración con el consejo de administración municipal del Cerro, esta Mypime también apoya la alimentación a embarazadas que requieren de esas ayudas y la atención a otras personas en alguna situación de vulnerabilidad.

En el encuentro, conducido por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, también se escucharon las voces de las trabajadoras sociales, quienes defendieron la importancia del trabajo preventivo y de la formación de esta esta especialidad que conlleva aprender herramientas y que para nada puede ser improvisado.

Adriana Romero, trabajadora social que se desempeña en el consejo popular Zamora-Coco Solo, de Marianao, ponderó la laborar que está realizando aquí el grupo de atención a las políticas sociales, que ha permitido perfeccionar un trabajo que tuvo como principal inspirador al Comandante en Jefe y en cuyo centro siempre ha estado y estará la prevención.

Como parte de la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, Adriana resaltó la posibilidad de encaminar los esfuerzos de estos grupos de trabajo de manera más orgánica, según las necesidades que se vayan detectando dentro de la comunidad.

Al igual que otros líderes de las asociaciones que agrupan al país a personas en situación de alguna discapacidad, como la ANSOC, la ACLIFIM y ACPDI, Jorge Luis Cala Ledesma, presidente de la ANCI, subrayó el impacto que ya están teniendo entre estas personas y asociaciones las políticas sociales de las Transformaciones y agradeció a la dirección del país para que, como siempre, a las personas con determinadas discapacidades se les atienda y apoye.

En tanto, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Intelectual y de Limitados Físico Motores, en palabras de su presidenta Mayelín Oliva Rodríguez y vicepresidente Isbel Trujillo Yero, respectivamente, agradecieron que la dirección del Estado Cubano escuche y atienda sistemáticamente los reclamos y necesidades de estas comunidades.

Avances en la organización del trabajo social como la digitalización del listado de personas en situación de vulnerabilidad y la opción de solicitar la asistencia social a través de la plataforma Soberanía, fueron reconocidos en el encuentro. Hasta la fecha se han presentado más de 150 solicitudes, precisó Wilfredo González Vidal, director general del Centro de Gobierno Digital.

Durante el intercambio, el mandatario subrayó que la justicia social no puede ser solo cuestión de discurso y propósito, sino que requiere una economía que la garantice y la materialice.

Para nosotros no tiene sentido el crecimiento económico si no tiene impacto en el desarrollo social; para nosotros no tiene sentido generar riqueza económica si no tiene un impacto y un apoyo a los programas sociales y, sobre todo, que la riqueza que construyamos se distribuya con un concepto de justicia social.

El Presidente Díaz-Canel señaló que el sector social “no es un bloque homogéneo, sino una red de instituciones con funciones diferenciadas que se complementan”, y que la clave está en la articulación. En ese sentido, alertó sobre errores a evitar: presentar la justicia social como obstáculo a la eficiencia económica, reducir la política social al asistencialismo o ignorar la dimensión subjetiva de la desigualdad.

En su reflexión de cómo trabajar para garantizar el contenido social de las Transformaciones, Díaz-Canel Bermúdez puntualizó que otro principio ineludible es que la protección social debe ser accesible, no burocrática”, al mismo tiempo que no debe prometerse nada que no pueda hacerse porque no existan los recursos.

Como tareas concretas, el jefe de Estado propuso un mapeo de las articulaciones interinstitucionales municipio a municipio, un sistema de evaluación del impacto social que mida equidad, acceso y cohesión social y que cualquier transformación incorpore el enfoque de justicia social para compensar a los sectores que puedan resultar afectados.

Estuvieron presentes en el encuentro el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda y la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, todos miembros del Buró Político, así como otros dirigentes del Gobierno y de organizaciones políticas y de masas.

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