Consejo de Ministros abordó asuntos cruciales para el desarrollo de Cuba

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido, y dirigido por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, sesionó ayer el Consejo de Ministros, que, como parte de su agenda, aprueba y propone proyectos y estrategias de diversos ámbitos de la economía y la sociedad cubanas.

En uno de los diez puntos abordados Marrero Cruz presentó, para su aprobación, directivas generales para la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas; entre ellos el combate a los precios desmedidos y la reventa de productos de primera necesidad, según reseñó un reporte de la Televisión Cubana.

En este tema, Díaz-Canel convocó a los dirigentes en todos los niveles, núcleos del Partido y a los gobiernos locales, a no ser contemplativos ante estas situaciones, y no permitir espacios para el robo y el desvío de recursos. Además, propuso estrategias para la transformación social de aquellas personas que no estudian ni trabajan, para que aporten a la sociedad.

El vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó sobre el comportamiento económico del país al cierre de septiembre del actual año.

La reunión también incluyó el análisis de temas como la cartera de oportunidades de la inversión extranjera, el plan hidráulico nacional, el Decreto Ley sobre mediación de conflictos, y la asignación anticipada de graduados de la Educación Superior y técnicos de nivel medio que concluyen en 2023.