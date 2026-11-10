¿Cómo se amplían las oportunidades para los inversionistas extranjeros en Cuba?

Cuba amplía las oportunidades para la participación del capital extranjero en su economía con un conjunto de transformaciones dirigidas a diversificar las modalidades de asociación, facilitar el establecimiento de negocios y ofrecer mayores garantías a los inversionistas.

Las nuevas disposiciones permiten establecer asociaciones con empresas privadas y cooperativas cubanas, incorporan posibilidades de inversión en actividades inmobiliarias y zonas patrimoniales, y extender los derechos de usufructo y superficie que se otorguen para los negocios hasta 99 años.

En un contexto económico complejo, el país busca aprovechar estas herramientas para atraer financiamiento, tecnología, mercados y capacidades productivas que contribuyan al desarrollo nacional. Sobre las oportunidades que se abren y las condiciones para materializarlas, conversó Granma con Déborah Rivas Saavedra, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

–¿Qué oportunidades ofrece hoy Cuba al capital extranjero?

–Una de las transformaciones más importantes es la 119, relacionada con la inversión extranjera. Esta permite que todos los actores económicos cubanos, que sean personas jurídicas, puedan asociarse al capital extranjero.

«La apertura comprende no solo las sociedades mercantiles, sino también las sociedades de responsabilidad limitada y las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias. Esto significa que los inversionistas extranjeros pueden encontrar nuevos socios nacionales y participar en proyectos de diferentes sectores de la economía.

«También se amplían las posibilidades para los cubanos residentes en el exterior, quienes pueden actuar como inversionistas extranjeros y asociarse con el sector privado cubano, con los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas de otros países y, al mismo tiempo, pueden invertir en mipyme y otras formas de gestión».

–¿En qué sectores pueden desarrollarse nuevos negocios?

–Las transformaciones amplían las posibilidades de inversión en diferentes actividades. Una nueva política permite establecer asociaciones con capital extranjero para el desarrollo de bienes inmuebles, no solamente en el turismo, sino también en otros sectores, por ejemplo, para construir y recapitalizar las fábricas existentes.

«Otra oportunidad está en las zonas de conservación y patrimoniales. Ahora las empresas nacionales pueden asociarse con capital extranjero para desarrollar negocios en esos espacios, que anteriormente no estaban abiertos a esta modalidad de inversión.

«Esto tiene particular importancia para ciudades y localidades como Baracoa, Trinidad, La Habana, así como para otras zonas históricas, pues el capital extranjero puede contribuir a la restauración, conservación y aprovechamiento económico de esos espacios.

«La premisa es que los proyectos contribuyan al desarrollo del país y representen beneficios tanto para el inversionista como para la población cubana».

–¿Qué garantías jurídicas se han incorporado?

–Se ampliaron los plazos de vigencia de determinados derechos que se otorgan a los inversionistas. En el caso de la agricultura, por ejemplo, el derecho de usufructo podía concederse hasta por 20 años. Con las modificaciones realizadas al Código Civil, puede extenderse hasta 99 años, al igual que el derecho de superficie.

«Estos plazos ofrecen mayores posibilidades para desarrollar inversiones a largo plazo y proporcionan estabilidad jurídica a los negocios. Son garantías importantes para quienes necesitan planificar proyectos cuya recuperación y desarrollo requieren periodos prolongados».

–¿Cómo pueden operar financieramente los negocios con capital extranjero?

–La autonomía financiera constituye una de las transformaciones fundamentales para crear un clima favorable a la inversión. La posibilidad de disponer de los ingresos en divisas y acceder al mercado cambiario es importante para respaldar las operaciones de los negocios.

«El sistema bancario y financiero cubano enfrenta importantes afectaciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero, que se ha recrudecido y ampliado a un cerco energético. Esta situación se agravó desde la inclusión de Cuba en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

«En ese escenario, ofrecer garantías para proteger y respaldar los recursos financieros de los inversionistas es esencial. La autonomía facilita la realización de sus operaciones y cobrar dividendos, lo que contribuye a la sostenibilidad de los proyectos y a generar confianza entre quienes ya invierten en Cuba y aquellos que valoran hacerlo».

–¿Qué ventajas ofrece asociarse con empresas privadas y cooperativas cubanas?

–Con base en la Transformación No. 119, ya hay aprobados dos nuevos negocios con participación de inversionistas extranjeros en el sector privado.

«Estas asociaciones pueden aportar financiamiento, facilitar el acceso a mercados internacionales y contribuir a la exportación de producciones nacionales. También favorece que los socios extranjeros suministren materias primas, productos intermedios y otros insumos necesarios para incrementar las capacidades productivas y lograr desarrollo territorial.

«Por tanto, las oportunidades no se limitan a la comercialización de productos terminados. Se trata de desarrollar capacidades locales, ampliar las producciones, generar empleo y favorecer los ingresos por exportaciones.

–¿Qué se está haciendo para reducir los tiempos de aprobación?

–La simplificación de los procedimientos es otro componente esencial de las transformaciones. Desde el 9 de julio está en vigor el Decreto 153, que materializa decisiones anunciadas por el vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en la Feria Internacional de La Habana del pasado año.

«Entre las novedades figuran: los plazos de evaluación de los proyectos se acortan, el establecimiento del silencio administrativo positivo. Si los evaluadores no emiten sus observaciones dentro del plazo establecido, el proyecto se considera aprobado con criterio favorable y puede avanzar hacia la siguiente etapa.

«Ya existen negocios y proyectos aprobados mediante este procedimiento. Anteriormente, la demora de respuesta de los evaluadores podía prolongar los trámites y provocar que se excedieran los plazos previstos.

«Además, trabajamos en una nueva política y una nueva Ley de Inversión Extranjera que darán continuidad a estas decisiones.

–¿Cómo pueden los inversionistas identificar oportunidades en las provincias?

–Estamos desarrollando intercambios en los territorios. El Mincex realiza un proyecto de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional cuyo objetivo es crear capacidades y ayudar a identificar proyectos que puedan resultar atractivos para el capital extranjero. En cada territorio existen potencialidades vinculadas con la producción local y los sectores estratégicos.

«Contamos con la Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior, mediante la cual se solicitan las facultades para realizar operaciones de comercio exterior en todo el país, y con la Ventanilla Única de Inversión Extranjera, creada en noviembre de 2020, por medio de la cual se presentan los proyectos con capital extranjero para evaluación y aprobación.

«En estos recorridos acompañamos a los gobiernos territoriales y a los actores económicos en la identificación, elaboración y evaluación de las propuestas.

–¿Cuál es el principal desafío para concretar estas oportunidades?

–Debemos crear el clima de inversión favorable que necesitamos, al mismo tiempo, todos los actores económicos nacionales deben incorporar la inversión extranjera como una alternativa necesaria para el desarrollo. También tenemos que fortalecer las capacidades de preparación y negociación, y presentar proyectos atractivos que permitan establecer relaciones de beneficio mutuo.

«El contexto económico impone desafíos importantes, pero las Transformaciones abren nuevas posibilidades para todos los sectores. Tenemos confianza en que podremos avanzar.

«Los procesos de inversión extranjera y comercio exterior son complejos y requieren que las empresas dominen los aspectos técnicos, financieros y comerciales de cada operación. Por eso es tan importante que estas herramientas se conozcan y se utilicen.

«Nuestro objetivo es que las oportunidades que ofrecen las Transformaciones se conviertan en negocios, inversiones y resultados concretos para la economía cubana y la población.

«La inversión extranjera es una necesidad para el desarrollo económico del país y una oportunidad para quienes estén dispuestos a establecer negocios sobre la base del beneficio mutuo».