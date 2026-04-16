Comienza el Coloquio Patria con llamado a un “Girón comunicacional del siglo XXI”

El evento contó con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda y Bruno Rodríguez Parrilla. Asistieron además Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), y Rosa Miriam Elizalde, presidenta del Comité Organizador.

Con la participación de unos 150 invitados internacionales provenientes de 25 países, expertos cubanos y miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Isla, el Coloquio se consolida como un espacio de articulación frente a los desafíos del ecosistema comunicacional contemporáneo.

Durante la jornada inaugural, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, transmitió mediante un mensaje en video su agradecimiento por la celebración del evento, al que calificó como una impronta en la lucha contra la desinformación.

En su intervención, subrayó la inadmisibilidad de las sanciones unilaterales ilegales y destacó la importancia de este foro como “vanguardia del sentido común”.

Durante la jornada inaugural, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, transmitió mediante un mensaje en video su agradecimiento por la celebración del evento. Foto: Abel Padrón Padilla.

También a través de un mensaje audiovisual, el presidente de la red Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, envió “los más sinceros afectos” y saludó la continuidad del Coloquio Patria en Cuba.

Alertó sobre los profundos cambios políticos y estratégicos que atraviesa el mundo actual y abogó por fortalecer una comunicación “desde el Sur, libre y articulada”, mediante mecanismos de coordinación conjunta entre los pueblos.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Ricardo Ronquillo Bello, quien comenzó su intervención mencionando las tensiones que enfrentan hoy las familias y los sistemas sociales en Cuba, agravadas por políticas de asfixia económica.

Denunció que el bloqueo contra Cuba ha sido llevado a límites extremos y advirtió sobre los riesgos de este tipo de actitudes para la propia supervivencia de una civilización.

El presidente de la UPEC alertó sobre campañas de manipulación mediática dirigidas contra países como Irán, Venezuela y Cuba. Foto: Abel Padrón Padilla.

Ronquillo resaltó la dignidad y resistencia del pueblo cubano, al tiempo que evocó el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y la coincidencia del Coloquio con esta fecha histórica. Asimismo, llamó a construir una conciencia crítica frente al “nuevo desorden infocomunicacional mundial” y a promover un humanismo renovado ante lo que calificó como “brutalidad imperial”.

El presidente de la UPEC alertó sobre campañas de manipulación mediática dirigidas contra países como Irán, Venezuela y Cuba, e insistió en la necesidad de unidad, en sintonía con el pensamiento de Fidel Castro. “El Coloquio Patria nos arma para el Girón comunicacional del siglo XXI”, expresó.

La jornada inaugural estuvo acompañada por interpretaciones del grupo Vocal Sampling y dio paso al inicio de los paneles, plataformas desde las cuales se propone una comunicación más justa, soberana y plural, en un mundo donde cada patria aspire a ser escuchada.

El presidente de la red Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, envió “los más sinceros afectos” y saludó la continuidad del Coloquio Patria en Cuba. Foto: Abel Padrón Padilla.

La V edición del Coloquio Internacional Patria fue inaugurada en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla.