Cobertura especial: caída total del sistema electroenergético nacional

En sus perfiles en redes sociales, la entidad añadió que se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento.

Los perfiles en redes sociales del Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica actualizan de forma continua sobre el proceso de restablecimiento del SEN.

A las 2:54 p. m, la Unión Eléctrica, por confirmó desde su canal de WhatsApp que se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN.

Villa Clara activa protocolos para restablecimiento electroenergético

Las máximas autoridades villaclareñas acompañan a los especialistas del Despacho Provincial de Cargas.

En Villa Clara, ya funciona un microsistema a partir de la energía generada por la hidroeléctrica “Robustiano León” del Hanabanilla.

Así lo aseguró a CMHW el director de la Empresa Eléctrica en la provincia Ingeniero Eduardo Enrique Pérez Reyes.

A las 4:55 p. m., disponen de servicio eléctrico los hospitales de Santa Clara; los circuitos 1, 13, 40, 144, 162 y 194 de la cuidad cabecera.También parte del circuito 109 de Manicaragua, el 112 (Hoyo de Manicaragua) y el 113 y 137 (La Campana).

La prioridad en estos momentos es conectar el microsistema de Villa Clara con Cienfuegos vía Cruces, explica el especialista.

Con información de Abel Falcón Curí, Ministerio de Energía y Minas y Unión Eléctrica