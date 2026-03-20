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China envía a Cuba primer lote de 60 mil toneladas de arroz

China envía a Cuba primer lote de 60 mil toneladas de arroz

Tomado de Radio Rebelde

Viernes, 20 Marzo 2026 10:17

El primer lote de 60 mil toneladas de arroz ofrecidas por China zarpó este jueves rumbo a Cuba, divulgó la Embajada de la isla en Shanghái.

En el mensaje de la cuenta oficial en X, la sede diplomática agregó que «ante la adversidad, prevalece la solidaridad de los verdaderos amigos y demuestra que #CubaNoEstaSola».

China declaró en varias ocasiones que continuará con su «apoyo y asistencia» a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos, y condenó las presiones de Washington que «comprometen la paz y la estabilidad regionales».

El Gigante Asiático continuará su apoyo en la defensa de la soberanía y seguridad nacional, al tiempo que fortalecerá aún más la cooperación en sectores clave como la energía y la alimentación.