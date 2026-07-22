Celebra Díaz-Canel 50 años del Ministerio de Educación Superior

Desde su cuenta en X el mandatario destacó su convicción de que el camino del conocimiento es imprescindible para Cuba, y de que en él las universidades son clave.

Tras asistir al acto central por el aniversario 50 del MES en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Díaz-Canel señaló en la red social que fue este “un momento para homenajear a muchos de sus artífices y entidades que han hecho posible, en estas décadas, el desvelo fidelista de que tengamos una Universidad del pueblo y no de élites: una Universidad que todos los días hace Patria y Revolución”.

El mandatario asistió al acto acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central; Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro, y Walter Baluja García, ministro del MES.

Durante la ceremonia, se impuso el "Sello 50 Aniversario" al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al Presidente Díaz-Canel, en reconocimiento a su gestión al frente del Ministerio entre 2009 y 2012.

La distinción fue otorgada también, de manera póstuma, a los exministros Juan Vela Valdés y Rodolfo Alarcón Ortiz, así como al ministro fundador, Fernando Vecino Alegret, y a José Ramón Saborido Loidi.

El acto, que coincide con el año del centenario del natalicio de Fidel Castro y a días del aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, incluyó el lanzamiento del libro "La nación entera convertida en una universidad".